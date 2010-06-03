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Постер фильма Крутые кексы
6.6
Крутые кексы - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Крутые кексы
6.6

Крутые кексы

, 2010
High School
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Крутые кексы
6.6
Крутые кексы - Дублированный трейлер
Крутые кексы  Дублированный трейлер

О фильме

На следующий день после того как студент-выпускник Генри Берк впервые решается попробовать марихуану, его директор вводит жесткие правила относительно наркотиков и в связи с этим назначает обязательный тест для всех учащихся. У Генри есть два варианта: провалить этот тест и потерять стипендию, или объединиться со своим другом-укурком и найти выход из положения. В итоге они крадут марихуану у ставшего наркодилером студента юридического факультета и подмешивают ее в шоколадные пирожные, которые продают на распродаже выпечки в их университете.

В ролях

Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Psycho Ed
Кертис Армстронг
Кертис Армстронг
Мэтт Буш
Henry Burke
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Dr. Leslie Gordon
Колин Хэнкс
Колин Хэнкс
Brandon Ellis
Бретт Келли
Бретт Келли
Martin Gordon
Коуди Лонго
Шон Маркетт
Шон Маркетт
Travis Breaux
Эндрю Уилсон
Адхир Кальян
Sebastian Saleem
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон
Paranoid
Луис Чавес
Big Dave
Режиссер Джон Сталберг
Сценарист Стивен Саско, Эрик Линхорст, Джон Сталберг
Композитор The Newton Brothers
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 3 июня 2010
Дата выхода
4 апреля 2013 Россия Каравелла-DDC 18+
4 апреля 2013 Беларусь
27 марта 2013 Германия
23 ноября 2012 Испания
4 апреля 2013 Казахстан
3 июня 2010 США
4 апреля 2013 Украина
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $221 590
Производство Parallel Media, Flipzide Studios, Zero Hour Films
Другие названия
High School, 毒品高中, High School - Wir machen die Schule dicht, Szkoła na haju, Um Colégio Muito Maluco, Круті кекси, Крутые кексы, ハイスクール　マリファナ大作戦, 迷幻高中, Bachillerato, High School (2010), Гимназията

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Крутые кексы - Дублированный трейлер
Крутые кексы Дублированный трейлер
Крутые кексы - Отрывок 3
Крутые кексы Отрывок 3
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саундтрек фильма Крутые кексы

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