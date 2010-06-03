На следующий день после того как студент-выпускник Генри Берк впервые решается попробовать марихуану, его директор вводит жесткие правила относительно наркотиков и в связи с этим назначает обязательный тест для всех учащихся. У Генри есть два варианта: провалить этот тест и потерять стипендию, или объединиться со своим другом-укурком и найти выход из положения. В итоге они крадут марихуану у ставшего наркодилером студента юридического факультета и подмешивают ее в шоколадные пирожные, которые продают на распродаже выпечки в их университете.

Развернуть