Конец света уже наступил, ты этого просто не заметил. Валерия Гай Германика, Ксения Собчак, Диана Дэлль, Данила Поляков и простой парень по кличке Овощ — одни в недостроенном пустом доме. Ждут грядущий апокалипсис и снимают об этом кино. Играют ли они? А кого они играют в жизни? Что получилось — комедия абсурда, мистический триллер, социальная драма, пародия, «Дом-2», политический манифест, культовое кино или, говоря словами одного из героев, «жопа», — решать зрителю. Как и вопрос о том, в каком жанре встречать свой личный апокалипсис.