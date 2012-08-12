Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Энтропия
Постер фильма Энтропия
Рейтинги
4.0 Рейтинг IMDb: 4.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Энтропия

Энтропия

Entropiya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Конец света уже наступил, ты этого просто не заметил. Валерия Гай Германика, Ксения Собчак, Диана Дэлль, Данила Поляков и простой парень по кличке Овощ — одни в недостроенном пустом доме. Ждут грядущий апокалипсис и снимают об этом кино. Играют ли они? А кого они играют в жизни? Что получилось — комедия абсурда, мистический триллер, социальная драма, пародия, «Дом-2», политический манифест, культовое кино или, говоря словами одного из героев, «жопа», — решать зрителю. Как и вопрос о том, в каком жанре встречать свой личный апокалипсис.
Энтропия - трейлер
Энтропия  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 12 августа 2012
Дата выхода
14 февраля 2013 Россия KinoClub 18+
14 февраля 2013 Беларусь
14 февраля 2013 Казахстан
14 февраля 2013 Украина
Производство Аква-Вита, Vita Aktiva
Другие названия
Entropiya, Entropy, Энтропия
Режиссер
Мария Саакян
В ролях
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика
Диана Дэлль
Данила Поляков
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Энтропия
Отдать концы 5.2
Отдать концы (2013)
Это не я 6.4
Это не я (2012)
Маяк 6.8
Маяк (2006)
Европа - Азия 5.5
Европа - Азия (2009)
Блондинка 5.8
Блондинка (2022)
Страна ОЗ 7.0
Страна ОЗ (2015)
Про Любовь 6.3
Про Любовь (2015)
Корпоратив 3.2
Корпоратив (2014)
Ржевский против Наполеона 3.1
Ржевский против Наполеона (2011)
Неадекватные люди 7.5
Неадекватные люди (2010)
Счастливый конец 3.9
Счастливый конец (2009)
Гитлер капут! 4.0
Гитлер капут! (2008)

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 12 голосов
4.5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Энтропия - трейлер
Энтропия Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше