Два ствола, 2013

Кажется, что Бобби и Стиг — это парочка крутых грабителей, но на самом каждый из них является агентом под прикрытием: Бобби из отдела по борьбе с наркотиками, а Стиг — из военно-морской разведки. Когда они оба узнают, что расследование против “напарника” оказалось бессмыслицей, то выясняется, что последнее их совместное ограбление было подставой — они украли деньги у ЦРУ. Чтобы выяснить, кто за этим стоит, им придется поработать вместе по-настоящему.