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Два ствола Два ствола
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2 Guns

Два ствола, 2013

2013 / США
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Кажется, что Бобби и Стиг — это парочка крутых грабителей, но на самом каждый из них является агентом под прикрытием: Бобби из отдела по борьбе с наркотиками, а Стиг — из военно-морской разведки. Когда они оба узнают, что расследование против “напарника” оказалось бессмыслицей, то выясняется, что последнее их совместное ограбление было подставой — они украли деньги у ЦРУ. Чтобы выяснить, кто за этим стоит, им придется поработать вместе по-настоящему. 

  • Режиссер и продюсер фильма рассказали, что многие из удачных реплик главных героев были импровизацией Дензела Вашингтона и Марка Уолберга. 
  • Марк Уолберг жует жвачку почти в каждой своей сцене. 
  • Сценарий этого фильма был включен в “Черный список” 2009 года — перечень самых перспективных нереализованных сценариев года. 
  • Изначально предполагалось, что главные роли сыграют Винс Вон и Оуэн Уилсон. 
  • Фильм основан на одноименном графическом романе Стивена Гранта.
  • Когда Бобби входит в банк в начале фильма, из банка выходит женщина в белом платье. Через несколько дней, когда они следуют за людьми Папи Греко в банк, та же женщина выходит из него в том же платье.
  • Пола Паттон впервые в карьере появляется в кадре топлесс, причем это была ее идея. Актриса сказала, что глупо быть в бюстгальтере сразу после того, как ее героиня занималась сексом. 

Это история двух грабителей, которые на самом деле не те, кем кажутся. Один из них — агент из управления по борьбе с наркотиками, а другой — тайный агент разведки ВМС. Сами того не желая, они занимаются расследованием дел друг друга, а также воруют деньги у мафии. Через некоторое время героям придется украсть 50 миллионов долларов у ЦРУ.

7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 сентября 2013
Премьера в мире 2 августа 2013
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Бальтасар Кормакур
Бальтасар Кормакур
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Пола Пэттон
Пола Пэттон
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Все актеры и съемочная группа
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Два ствола

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Наша рецензия
В качестве режиссера исландец Бальтасар Кормакур (или, если точно следовать исландскому, Кормаукюр) – очень (очень-очень) старательный ученик Голливуда, но не очень способный. «Два ствола» – образчик захватывающего, с высунутым от волнения языком, подражания: подражания всем или почти всем американским комедийным и полукомедийным фильмам про напарников-полицейских. Нет смысла перечислять всё, что послужило Кормакуру учебником: от «Плохих парней» до…
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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Жалкое кино. Но если идти на просто боевик, то нормуль. Такой бредовый, глупый боевик, с небольшим количеством шуток. Я не знаю что тут забыл Дензел.… Читать дальше…
semion78 2 апреля 2015, 12:51
Очень стоящий боевик. Спойлить не хочу, все атрибуты там присутсвуют, но вписаны очень естественно. Если соскучились по олдскульным боевикам,… Читать дальше…
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