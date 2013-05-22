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Самый главный бой Мухаммеда Али Самый главный бой Мухаммеда Али
Киноафиша Фильмы Самый главный бой Мухаммеда Али
Muhammad Ali's Greatest Fight

Самый главный бой Мухаммеда Али, 2013

2013 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

На пике карьеры Мохаммеда Али собираются отправить воевать во Вьетнам. Его отказ от службы в американской армии по религиозным соображениям порождает беспрецедентную юридическую битву, в которую оказалась вовлечена высшая судебная инстанция США — Верховный суд. Уважаемый судья Харлан обнаруживает, что с его точкой зрения на проблему не согласен недавно присоединившийся к его кабинету молодой юрист Конноли. Ему приходится убеждать остальных восемь судей, в том числе и главного судью, назначенного президентом Никсоном, пересмотреть вопрос о виновности Мохаммеда Али.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 октября 2013
Премьера в мире 22 мая 2013
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Фрирз
Стивен Фрирз
В ролях
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Бенджамин Уокер
Бенджамин Уокер
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Все актеры и съемочная группа
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Самый главный бой Мухаммеда Али

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