Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 7 главных желаний
1 постер
Киноафиша Фильмы 7 главных желаний

7 главных желаний

7 glavnykh zhelaniy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Маша — современная офисная служащая, которая не знает, чего хочет в жизни. Потеряв перед самым праздником работу, она находит радость в мечтах о волшебном исполнении желаний. Влюбленный в девушку школьный друг, застенчивый врач, дарит ей магический предмет, который может сделать семь Машиных желаний реальностью. Но, загадывая желания, нужно быть осторожнее, ведь они могут исполниться…

7 главных желаний - дублированный трейлер
7 главных желаний  дублированный трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 5 декабря 2013
Дата выхода
5 декабря 2013 Россия Парадиз 6+
5 декабря 2013 Беларусь
5 декабря 2013 Казахстан
12 декабря 2013 США
5 декабря 2013 Украина
Производство Rock Films
Другие названия
7 glavnykh zhelaniy, 7 Main Wishes, 7 главных желаний
Режиссер
Вадим Соколовский
В ролях
Юлия Козырева
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Антон Макарский
Антон Макарский
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на 7 главных желаний
Zолушка 5.2
Zолушка (2012)
В ожидании чуда 6.6
В ожидании чуда (2007)
Жена Штирлица 6.9
Жена Штирлица (2012)
Мама выходит замуж 0.0
Мама выходит замуж (2012)
Мужчина должен платить 0.0
Мужчина должен платить (2007)
Яды, или Всемирная история отравлений 6.6
Яды, или Всемирная история отравлений (2001)
Ванька Грозный 5.6
Ванька Грозный (2008)
Артек. Большое путешествие 5.9
Артек. Большое путешествие (2022)
Свингеры 5.9
Свингеры (2021)
Родные 6.7
Родные (2021)
Синдром отложенного счастья 6.7
Синдром отложенного счастья (2021)
Только серьезные отношения 3.9
Только серьезные отношения (2020)
Фильм находится в подборках
Новогодние мелодрамы Новогодние мелодрамы

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 10 голосов
1.5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Alessia 2 апреля 2015, 12:51
Фильм скучный, не советую. Очень похож на "Ослепленный желаниями" с Элизабет Херли и Брендоном Фрейзером, только "Ослепленный желаниями" гораздо смешнее.
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
7 главных желаний - дублированный трейлер
7 главных желаний Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше