Маша — современная офисная служащая, которая не знает, чего хочет в жизни. Потеряв перед самым праздником работу, она находит радость в мечтах о волшебном исполнении желаний. Влюбленный в девушку школьный друг, застенчивый врач, дарит ей магический предмет, который может сделать семь Машиных желаний реальностью. Но, загадывая желания, нужно быть осторожнее, ведь они могут исполниться…
|5 декабря 2013
|Россия
|Парадиз
|6+
|5 декабря 2013
|Беларусь
|5 декабря 2013
|Казахстан
|12 декабря 2013
|США
|5 декабря 2013
|Украина