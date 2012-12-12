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Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
Киноафиша Фильмы Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
Ernest and Celestine

Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя, 2012

2012 / Франция / Бельгия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Мышка Селестина, как положено грызунам в ее вселенной, учится на стоматолога. Ежедневно она слушает жуткие истории о злобных медведях, которые живут за пределами их мира и являются самыми опасными существами. Главная героина, не привыкшая верить в необоснованные байки, хочет пойти на риск и увидеть знаменитую опасность лично. Целую ночь она проводит в мусорном баке и под утром наконец попадается на глаза Эрнесту – голодному хищнику. Селестина готова попрощаться с жизнью, но вдруг медведи тоже умеют быть друзьями?

  • Мультфильм снят по мотивам литературных произведений Габриэль Венсан.
  • Проект является совместной работой Бельгии и Франции.
  • В англоязычной версии киноленты хозяев магазина конфет и магазина зубов сыграли Ник Офферман и Меган Маллалли, действительно являющиеся парой.
  • Когда Селестина попадает в комнату мишки, там висит постер к фильму «Паника в деревне» - предыдущей работы режиссера.
  • Для Лорен Бэколл и Перретты Прадье этот мультфильм стал последним в карьере.
  • Когда с фургона по пути в город смывается краска, он оставляет следы, которые приводят к Эрнесту и Селестине полицию. Но дождь должен был уничтожить пятна краски на дороге.

Большая дружба начинается с малого… Она — маленькая мышка, он — огромный медведь. Она — ребенок, он — взрослый. Она мечтает быть художницей, хотя по правилам своего мира должна стать дантистом, он — музыкант и поэт, ведущий бездумную жизнь и никогда не имеющий куска хлеба на завтра. Они живут в разных мирах: для обитателей мышиного царства нет ничего более дикого, чем подружиться с «большим плохим медведем», да и его соседи вряд ли поймут, зачем водиться с мышкой. Но дружба и родство душ сродни настоящему волшебству. И какое этой парочке дело до условностей, разницы в размере, исторических предрассудков и культурных барьеров?

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 28 марта 2013
Премьера в мире 12 декабря 2012
Возраст 0+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Стефани Обье
В ролях
Полин Бруннер
Энн-Мари Луп
Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Александр Пушной
Александр Пушной
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева
Все актеры и съемочная группа
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Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
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за 1 рубль
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