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Сарила: Затерянная земля Сарила: Затерянная земля
Киноафиша Фильмы Сарила: Затерянная земля
The legend of Sarila/La légende de Sarila

Сарила: Затерянная земля, 2013

2013 / Канада
4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой сирота Маркусси живет со своей младшей сестрой Мипулок в небольшой деревне эскимосов. Маркусси может разговаривать с животными и обладает многими способностями, свойственными шаманам. Герой не хочет быть шаманом и хранит свои силы в секрете, потому что боится, что станет похожим на Крулика, главного шамана клана, который озлобился после смерти своих сыновей, погибших вместе с отцом Маркусси на охоте. Все меняется, когда с земель клана пропадают животные. Теперь Маркусси понадобятся все его силы, чтобы отыскать легендарные земли Сарилы…

  • Фильм известен скандальным образом: он был переиздан под названием «Frozen Land» в Великобритании в попытке сыграть на успехе фильма «Холодное сердце», скопировав его логотип. Студия Дисней подал в суд на дистрибьюторскую компанию Phase 4 Films, и выиграла у них сто тысяч долларов помимо запрета использовать это название. 
  • Главные герои фильма принадлежат к племени Инуитов, одного из коренных народов Северной Америки, принадлежащего к группе эскимосов. Этот самобытный народ обладает уникальной историей, культурой, языком и духовными верованиями. 
  • Это первый полностью канадский мультфильм, снятый в 3D. Его бюджет составил 8.5 миллионов долларов, а к работе были привлечены аниматоры из США и Европы.

Далеко на севере лагерь эскимосов-кочевников находится под угрозой голода и вымирания. Шаман племени, Крулик, не в силах помочь, и людей охватывает отчаяние. Некоторые из них обретают надежду в древней легенде о далекой Сариле — земле, спрятанной среди ледников, в которой не существует холода и голода. Легенда гласит, что только те, кто чист сердцем, могут попасть в это священное место. Трое молодых людей соглашаются отправиться на поиски Сарилы, чтобы спасти свое племя. Среди них — юный Маркусси, обладающий способностями шамана. Предчувствуя, что его власть находится под угрозой, старый шаман пытается избавиться от своего соперника с помощью сил зла, пытаясь помешать миссии трех молодых героев. Постепенно, Маркусси понимает, что он должен не только найти Сарилу, но и разоблачить предателя Крулика…

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 4 июля 2013
Премьера онлайн 18 ноября 2021
Премьера в мире 21 февраля 2013
Возраст 0+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Нэнси Севард
Нэнси Севард
В ролях
Рашель Лефевр
Рашель Лефевр
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Дастин Миллиган
Дастин Миллиган
Женевьев Бюжо
Джеймс Кидни
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Сарила: Затерянная земля 3 постера
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Сарила: Затерянная земля смотреть онлайн

Сарила: Затерянная земля
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