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Постер фильма Молли Максвелл
Постер фильма Молли Максвелл
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Молли Максвелл

Молли Максвелл

Molly Maxwell 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Молли Максвелл — шестнадцатилетний подросток с интеллектом гения. Она учится в школе нового поколения, где каждый стремится выделить свою индивидуальность посредством посещения какого-либо творческого факультатива. Молли долго не решает, чем заняться — всё кажется ей скучным. Но однажды она ловит взгляд притягательного молодого учителя английского языка Бена Картера, который ведёт занятия по фотографии…

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 6 января 2013
Дата выхода
6 января 2013 Россия 16+
6 января 2013 Казахстан
16 февраля 2013 Канада
6 января 2013 США
Производство Canadian Film Centre (CFC)
Другие названия
Molly Maxwell, Verliebt in Molly, Моли Максуел, Молли Максвелл
Режиссер
Сара Ст. Онге
В ролях
Лола Таш
Чарли Каррик
Чарли Каррик
Криста Бриджес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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