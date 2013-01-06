Молли Максвелл — шестнадцатилетний подросток с интеллектом гения. Она учится в школе нового поколения, где каждый стремится выделить свою индивидуальность посредством посещения какого-либо творческого факультатива. Молли долго не решает, чем заняться — всё кажется ей скучным. Но однажды она ловит взгляд притягательного молодого учителя английского языка Бена Картера, который ведёт занятия по фотографии…
|6 января 2013
|Россия
|16+
|6 января 2013
|Казахстан
|16 февраля 2013
|Канада
|6 января 2013
|США