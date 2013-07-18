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Red 2

РЭД 2, 2013

2013 / США
7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бывший агент ЦРУ Фрэнк Мозес мечтал провести последние годы своей жизни на пенсии, но его старые друзья вновь втягивают его в спецоперацию, на этот раз — по поиску пропавшего ядерного оружия. Чтобы вырвать боеголовку из лап террористов и  предотвратить новую мировую войну агентам придется отправиться в Европу. 

  • Отец на детской фотографии Хан Чо Бая — настоящий отец актера Ли Бён Хон. 
  • Роль секретного штаба МИ-6 исполнил Олимпийский стадион Монреаля, построенный к летним Олимпийским играм 1976 года. Благодаря бетонным сводам он напоминает бункер, и идеально подошел на эту роль.
  • Особняк, являющимся в фильме парижским обиталищем Фрога, находится в Монреале и был построен в 1914 году архитектором Жаном-Омером Маршаном на улице Вуд-стрит, в модном районе Вестмаунт.
  • Действие автомобильной погони в Париже разворачивается на мосту, находящемся к востоку от Собора Парижской Богоматери. 
  • Интерьеры Кремля были воссозданы в одном из доков восточного Лондона. Подвальный этаж здания 18 века с кирпичными сводами, которое использовалось в качестве хранилища табака, а затем служило торговым центром, идеально передал необходимую для этой сцены мрачную атмосферу.

Воссоединившаяся команда агентов ЦРУ на пенсии использует стиль старой школы, чтобы противостоять новым врагам по всей Европе.

7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 1 августа 2013
Премьера в мире 18 июля 2013
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дин Паризо
Дин Паризо
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Джон Малкович
Джон Малкович
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
patish 2 апреля 2015, 12:51
Первая часть не понравилась тем, что там все построено вокрук юмора на тему "старые пердуны снова трясут своими костями"... Во второй… Читать дальше…
Андрей 5 апреля 2020, 21:23
8 баллов из 10!
вот эта серия поинтереснее первой в два раза!
актёры - классные!
приятно было на них и на картинку смотреть, хотя, фильм и жанр, в… Читать дальше…
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34 голоса
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