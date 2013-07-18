РЭД 2, 2013

Бывший агент ЦРУ Фрэнк Мозес мечтал провести последние годы своей жизни на пенсии, но его старые друзья вновь втягивают его в спецоперацию, на этот раз — по поиску пропавшего ядерного оружия. Чтобы вырвать боеголовку из лап террористов и предотвратить новую мировую войну агентам придется отправиться в Европу.
Воссоединившаяся команда агентов ЦРУ на пенсии использует стиль старой школы, чтобы противостоять новым врагам по всей Европе.
вот эта серия поинтереснее первой в два раза!
актёры - классные!
приятно было на них и на картинку смотреть, хотя, фильм и жанр, в… Читать дальше…