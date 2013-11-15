Свидетель на свадьбе 2, 2013

Произведение Стюарта, которым он был занят в первой части, разрушило его отношения с друзьями, а в жизни наступила черная полоса. Жена готовится к родам, книги не пишутся, творческий кризис подавляет, а вместе с упадком пришли и денежные затруднения, вынуждающие обрастать долгами. Агент Харпер советует автору заняться созданием книги о знаменитом футболисте и приятеля главного героя, но Стюарт больше не общается со спортсменом. Однажды он получает приглашение на вечеринку от жены Лэнса и начинает думать, как уговорить бывшего приятеля на интервью…