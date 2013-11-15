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Свидетель на свадьбе 2 Свидетель на свадьбе 2
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The Best Man Holiday

Свидетель на свадьбе 2, 2013

2013 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Произведение Стюарта, которым он был занят в первой части, разрушило его отношения с друзьями, а в жизни наступила черная полоса. Жена готовится к родам, книги не пишутся, творческий кризис подавляет, а вместе с упадком пришли и денежные затруднения, вынуждающие обрастать долгами. Агент Харпер советует автору заняться созданием книги о знаменитом футболисте и приятеля главного героя, но Стюарт больше не общается со спортсменом. Однажды он получает приглашение на вечеринку от жены Лэнса и начинает думать, как уговорить бывшего приятеля на интервью…

  • Исполнивший главную роль Терренс Ховард известен по роли в «Столкновении» и является номинантом «Оскара».
  • Реджину Холл можно было видеть в пародийном фильме «Очень страшное кино».
  • Фильм является сиквелом киноленты «Шафер», которая вышла в 1999 году. К одноименной картине 2005 года он не имеет отношения.
  • В театры кинолента поставлялась под названием «Жареные каштаны».
  • Когда Мелисса наклоняется к дочери, чтобы успокоить ее после конфликта с Кэндис, она отчетливо называет ее Миа, но по сценарию девочку зовут Кеннеди.
  • Футбольные эпизоды были сняты на стадионе Ральфа Уилсона.

История о писателе, чья последняя написанная книга «мешает» ему быть шафером на свадьбе у друга.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 15 ноября 2013
Премьера в мире 15 ноября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Малкольм Д. Ли
Малкольм Д. Ли
В ролях
Эдди Сибриан
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Моррис Честнат
Моррис Честнат
Ниа Лонг
Ниа Лонг
Санаа Лэтэн
Санаа Лэтэн
Все актеры и съемочная группа
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Свидетель на свадьбе 2 смотреть онлайн

Свидетель на свадьбе 2
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саундтрек фильма Свидетель на свадьбе 2
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