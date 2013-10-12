События этого фильма разворачиваются в очень непростое время для всего человечества – мир стоит на пороге Второй Мировой войны, именно поэтому многих может удивить жанр, который режиссеры выбрали для этой истории, ведь не многие сексуальные триллеры были сняты с опорой на военное время. В центре истории оказывается компания из пяти мужчин, которым удается сбежать в «Земной рай», вот только момент спасения выживет лишь один.
|12 октября 2013
|Россия
|16+
|12 октября 2013
|Казахстан
|12 октября 2013
|Украина