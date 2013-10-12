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Постер фильма Галапагосское дело: Сатана в раю
6.7
Галапагосское дело: Сатана в раю - Трейлер
Киноафиша Фильмы Галапагосское дело: Сатана в раю
6.7

Галапагосское дело: Сатана в раю

, 2013
The Galapagos Affair: Satan Came to Eden
США, Эквадор, Германия, Норвегия / детектив, документальный, криминал, биография / 18+
Трейлеры
Постер фильма Галапагосское дело: Сатана в раю
6.7
Галапагосское дело: Сатана в раю - Трейлер
Галапагосское дело: Сатана в раю  Трейлер

О фильме

События этого фильма разворачиваются в очень непростое время для всего человечества – мир стоит на пороге Второй Мировой войны, именно поэтому многих может удивить жанр, который режиссеры выбрали для этой истории, ведь не многие сексуальные триллеры были сняты с опорой на военное время. В центре истории оказывается компания из пяти мужчин, которым удается сбежать в «Земной рай», вот только момент спасения выживет лишь один.

В ролях

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Dore Strauch
Себастьян Кох
Себастьян Кох
Heinz Wittmer
Томас Кречман
Томас Кречман
Friedrich Ritter
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Margret Wittmer
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Baroness Von Wagner
Джош Рэднор
Джош Рэднор
John Garth
Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард
Rolf Blomberg
Octavio Latorre
Self - Interviewee
Fritz Hieber
Self - Interviewee
Steve Divine
Self - Interviewee
Режиссер Дэниэл Геллер, Дэйна Голдфайн
Сценарист Дэйна Голдфайн, Дэниэл Геллер, Celeste Schaefer Snyder, Dore Strauch
Композитор Лаура Карпман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Эквадор / Германия / Норвегия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 12 октября 2013
Дата выхода
12 октября 2013 Россия 16+
12 октября 2013 Казахстан
12 октября 2013 Украина
Сборы в мире $247 159
Производство Geller/Goldfine Productions
Другие названия
The Galapagos Affair: Satan Came to Eden, Die Galapagos-Affäre - Satan kam nach Eden, O caso Galápagos - Quando Satã veio ao paraíso, Галапагосское дело: Сатана в раю, Галапагоська справа: Сатана в раю, ガラパゴス・アフェア　悪魔に侵された楽園

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Галапагосское дело: Сатана в раю - Трейлер
Галапагосское дело: Сатана в раю Трейлер
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Отзывы о фильме

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