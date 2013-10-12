Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься: запомните раз и навсегда

Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше

Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы

Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)

«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс

3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете

Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»

Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя

Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром

Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка