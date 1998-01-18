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Большой Лебовски Большой Лебовски
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The Big Lebowski

Большой Лебовски, 1998

1998 / США / Великобритания
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джефф Лебовски по прозвищу Чувак – безработный американец средних лет, проводящий время за игрой в боулинг, поглощением коктейля «Белый русский» и речами на тему пацифизма. Размеренной жизни Чувака приходит конец, когда парочка бандитов принимает его за Джеффри Лебовски – пожилого миллионера-скупердяя, взявшего в жены молодую звезду фильмов для взрослых.

  • Сценарий фильма частично основан на романе американского писателя Рэймонда Чандлера «Глубокий сон» (1939).
  • Съемки прошли в разных локациях Лос-Анджелеса и заняли 11 недель.
  • Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс».
  • Прототипом Чувака стал промоутер авторских фильмов Джефф Дауд, с которым Джоэл и Итан Коэны познакомились в период поиска дистрибьютора для своей первой совместной картины «Просто кровь» (1984).
  • Вдохновением для типажа Мод Лебовски (Джулианна Мур) стали художницы Кароли Шнееман и Йоко Оно.
  • На роль Банни Лебовски пробовалась Шарлиз Терон.
  • В ранних версиях сценария было указано, что Чувак является наследником создателя кубика Рубика, однако Джоэл Коэн настоял на том, чтобы не упоминать об этом в фильме.
  • В список тех, кого братья Коэны хотели бы видеть в роли Чувака, входили Роберт Дювалл, Джин Хэкмен и Марлон Брандо.

Лос-Анджелес, 1991 год, война в Персидском заливе. Главный герой по прозвищу «Чувак» считает себя совершенно счастливым человеком. Его жизнь составляют игра в боулинг и выпивка. Но внезапно его счастье нарушается, гангстеры по ошибке принимают его за миллионера-однофамильца, требуют деньги, о которых он ничего не подозревает, и, ко всему прочему, похищают жену миллионера, будучи уверенными, что «муж» выплатит за нее любую сумму.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 28 марта 2013
Премьера в мире 18 января 1998
Возраст 18+
Режиссер
Джоэл Коэн
Джоэл Коэн
В ролях
Джеф Бриждес
Джон Гудман
Джон Гудман
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Тара Рид
Тара Рид
Стив Бушеми
Стив Бушеми
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Постер фильма Большой Лебовски 4 постера
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Большой Лебовски
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