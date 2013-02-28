Тайна перевала Дятлова, 2013

23 января 1959 года группа из девяти опытных лыжных туристов под руководством студента политехнического института Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по горам. Спустя неделю, 1 февраля, группа остановилась на склоне горы Холатчахль (в переводе с мансийского — Гора Мертвецов), неподалеку от безымянного перевала, получившего впоследствии имя Дятлова. К 12 февраля они должны были вернуться в цивилизацию и выйти на связь, но в конечной точке маршрута так и не объявились.

Официальное следствие предположило, что трагедия произошла из-за схода лавины. Позднее появилось несколько версий случившегося — от криминальных и конспирологических до мистических и паранормальных. Обвиняли диких зверей, беглых заключенных из окрестных колоний, солдат, принявших туристов за беглых заключенных, местных жителей из племени манси, для которых Холатчахль имеет ритуальное значение, военных, якобы испытывавших в отдаленной местности новое секретное оружие, агентов иностранной разведки и даже космических пришельцев.

О гибели группы Дятлова было написано несколько исследований и снято несколько документальных фильмов. Однако до сих пор никаких внятных и вразумительных объяснений трагедии полувековой давности на сегодняшний день нет.