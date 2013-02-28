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Тайна перевала Дятлова Тайна перевала Дятлова
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The Dyatlov pass incident

Тайна перевала Дятлова, 2013

2013 / Россия / США
6.8 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Факты О фильме

23 января 1959 года группа из девяти опытных лыжных туристов под руководством студента политехнического института Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по горам. Спустя неделю, 1 февраля, группа остановилась на склоне горы Холатчахль (в переводе с мансийского — Гора Мертвецов), неподалеку от безымянного перевала, получившего впоследствии имя Дятлова. К 12 февраля они должны были вернуться в цивилизацию и выйти на связь, но в конечной точке маршрута так и не объявились.

Официальное следствие предположило, что трагедия произошла из-за схода лавины. Позднее появилось несколько версий случившегося — от криминальных и конспирологических до мистических и паранормальных. Обвиняли диких зверей, беглых заключенных из окрестных колоний, солдат, принявших туристов за беглых заключенных, местных жителей из племени манси, для которых Холатчахль имеет ритуальное значение, военных, якобы испытывавших в отдаленной местности новое секретное оружие, агентов иностранной разведки и даже космических пришельцев.

О гибели группы Дятлова было написано несколько исследований и снято несколько документальных фильмов. Однако до сих пор никаких внятных и вразумительных объяснений трагедии полувековой давности на сегодняшний день нет.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1959-м году. В 2012-м году группа американских студентов, получив грант, отправляется на уральские горы, следуя тем же маршрутом, что и группа Дятлова, чтобы попытаться восстановить картину и разгадать причину таинственной, мистической и до сих пор не разгаданной гибели советских лыжников.
6.8 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 28 февраля 2013
Премьера в мире 28 февраля 2013
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Прокатчик A Company
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Джемма Эткинсон
Ричард Рейд
Холли Госс
Райан Хоули
Люк Олбрайт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тайна перевала Дятлова 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 07/02/2013 - 19:52:42):по мотивам

Почему по мотивам? вообще отдельная история, судя по трейлеру. Прилетели какие-то американцы на… Читать дальше…
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
На мой взгляд, эту жуткую историю нужно было бы снимать в стиле документального кино, а не банального ужастика. Пусть даже, приняв в качестве версии… Читать дальше…
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46 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Названа дата выхода драматического сериала «Перевал Дятлова» Проект основан на реальных событиях.
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28 октября 2020 11:24
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