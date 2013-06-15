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Постер фильма Собачий рай
Постер фильма Собачий рай
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Собачий рай

Собачий рай

Sobachiy ray 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие фильма происходит в Москве в 1953 году в доме, что стоит на проезде Серова. Там живет 12-летняя девочка Таня, которая в этом году не уехала в летний лагерь. И в этот дом возвращается из дальней магаданской ссылки семья мальчика Мити. Он рассказывает Тане, что там, откуда приехала его семья, осталась любимая собака по кличке Гектор. Таня и Митя делают все, чтобы вернуть Гектора в Москву, а в ходе поисков всех возможных вариантов, узнают тайны семьи Митьки.

Собачий рай - трейлер
Собачий рай  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 15 июня 2013
Дата выхода
15 июня 2013 Россия Кинография 12+
19 июня 2014 Беларусь
19 июня 2014 Казахстан
19 июня 2014 Украина
Производство Russian World Studios
Другие названия
Sobachiy ray, Dog's Paradise, Собачий рай
Режиссер
Анна Чернакова
Анна Чернакова
В ролях
Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
Екатерина Райкина
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Марина Игнатова
Марина Игнатова
Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Анна 9 октября 2015, 16:49
только вчера посмотрела этот фильм.под огромным впечатлением. а от финала вообще обалдела. даже не знаю что и писать. просто чудо, а не фильм.… Читать дальше…
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