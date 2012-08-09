|7 февраля 2013
|Россия
|Каравелла-DDC
|12+
|9 августа 2012
|Американские Виргинские острова
|7 февраля 2013
|Беларусь
|7 сентября 2012
|Бразилия
|10 августа 2012
|Великобритания
|16 августа 2013
|Венесуэла
|9 сентября 2013
|Гвиана
|1 ноября 2012
|Греция
|10 августа 2012
|Ирландия
|18 июля 2013
|Италия
|7 февраля 2013
|Казахстан
|2 ноября 2012
|Мексика
|18 октября 2012
|Сингапур
|23 августа 2012
|Таиланд
|16 августа 2013
|Тайвань
|7 февраля 2013
|Украина
|13 марта 2013
|Филиппины
|5 октября 2012
|Эстония
|27 января 2021
|Южная Корея
|16 марта 2013
|Япония