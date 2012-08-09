Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая ярость» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Проект "Динозавр"
6.2
Проект "Динозавр" - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Проект "Динозавр"
6.2

Проект "Динозавр"

, 2012
The Dinosaur Project
Великобритания / триллер, фантастика, приключения / 18+
Трейлеры
Постер фильма Проект "Динозавр"
6.2
Проект "Динозавр" - Дублированный трейлер
Проект "Динозавр"  Дублированный трейлер

О фильме

Группа западных исследователей направляется на поиски существа, живущего в воде, о чьем существовании было известно, в основном, по мифам и легендам. Однако поездка изначально пошла не так, как было запланировано. Ряд неприятностей поставил группу на грань выживания в самой гуще тропических джунглей. Помимо многочисленных опасностей, которые здесь обнаружили герои фильма, им также пришлось столкнуться с созданиями, которых цивилизация считала вымершими миллионы лет назад…

В ролях

Наташа Лоринг
Liz Draper
Мэтт Кэйн
Luke Marchant
Питер Брук
Ричард Диллэйн
Jonathan Marchant
Стефен Дженнингс
Dave Moore
Питер Брук
Charlie Rutherford
Andre Weideman
Pete Van Aarde
Абена Айвор
Amara
Sivu Nobongoza
Etienne
Режиссер Сид Беннетт
Сценарист Сид Беннетт, Tom Pridham
Композитор Ричард Блэр-Олифант
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 9 августа 2012
Дата выхода
7 февраля 2013 Россия Каравелла-DDC 12+
9 августа 2012 Американские Виргинские острова
7 февраля 2013 Беларусь
7 сентября 2012 Бразилия
10 августа 2012 Великобритания
16 августа 2013 Венесуэла
9 сентября 2013 Гвиана
1 ноября 2012 Греция
10 августа 2012 Ирландия
18 июля 2013 Италия
7 февраля 2013 Казахстан
2 ноября 2012 Мексика
18 октября 2012 Сингапур
23 августа 2012 Таиланд
16 августа 2013 Тайвань
7 февраля 2013 Украина
13 марта 2013 Филиппины
5 октября 2012 Эстония
27 января 2021 Южная Корея
16 марта 2013 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG-13
Сборы в мире $2 412 576
Производство Moonlighting Films
Другие названия
The Dinosaur Project, Pesadilla jurásica, Proyecto Dinosaurio, Dinoszaurusz projekt, Dinozauru projekts, Jurský masakr, Le projet Dinosaure, Projecto Dinossauro, Projekat dinosaurus, Projekt dinosaur, Projekt: Dinosaurus, Projekt: Dinozaur, Projeto Dinossauro, Thám Hiểm Vùng Đất Lạ, The Lost Dinosaurs, Проект «Динозавр», Проект Динозавр, Проект Динозавър, ダイナソー・プロジェクト, 恐龍計劃, Pesadilla jurasica

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Проект "Динозавр" - Дублированный трейлер
Проект "Динозавр" Дублированный трейлер
Проект "Динозавр" - Трейлер
Проект "Динозавр" Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Проект "Динозавр" - смотреть в онлайн-кинотеатре

Проект "Динозавр"

Похожие фильмы онлайн

Залив
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Проект "Динозавр"

Монстро
Монстро боевик, триллер, драма, фантастика
2008, США
7.0
Животное
Животное ужасы, триллер
2014, США
4.0
Тайна перевала Дятлова
Тайна перевала Дятлова ужасы, триллер
2013, Россия / США
6.0
Улики
Улики триллер
2013, США
6.0
Уиллоу Крик
Уиллоу Крик ужасы
2013, США
5.0
Залив
Залив фантастика, триллер, ужасы
2012, США
5.0
Крикуны
Крикуны ужасы, фантастика, триллер
1995, Канада / США / Япония
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому
Заливаю пузырек перекиси водорода в унитаз и радости нет предела: фаянс сияет словно жемчуг
Пару лет — и на выброс? Можно ли пользоваться смартфоном на зарядке — запомните на всю жизнь и скажите родным
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше