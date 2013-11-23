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8.9
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Фильмы
День Доктора
8.9
День Доктора
, 2013
The Day of the Doctor
Великобритания / приключения, драма, фантастика / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
8.9
День Доктора
Дублированный тизер
Дублированный тизер
О фильме
В 2013 году что-то ужасное пробуждается в Национальной галерее Лондона; в 1562 году смертельный заговор зреет в елизаветинской Англии; а где-то в космосе многовековая битва достигает сокрушительного заключения.
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В ролях
Мэтт Смит
The Doctor
Дэвид Теннант
The Doctor
Дженна Коулман
Билли Пайпер
Джемма Редгрейв
Джон Херт
The Doctor
Кристофер Экклстон
The Doctor
Пол МакГэнн
The Doctor
Сильвестр МакКой
The Doctor
Колин Бэйкер
The Doctor
Питер Дэвисон
The Doctor
Том Бэйкер
The Doctor
Режиссер
Ник Харран
Сценарист
Стивен Моффат
,
Терри Нэйшн
,
Robert Banks Stewart
,
Кит Педлер
Композитор
Мюррей Голд
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
23 ноября 2013
Дата выхода
23 ноября 2013
Россия
12+
23 ноября 2013
Казахстан
23 ноября 2013
Украина
Сборы в мире
$5 074 950
Производство
BBC Worldwide
Другие названия
The Day of the Doctor, День Доктора, 神秘博士五十周年特别篇：博士之日, Doctor Who: El día del Doctor, Doctor Who: Der Tag des Doktors, זמנו של הדוקטור
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Рейтинг фильма
8.9
Оцените
11
голосов
9.3
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Трейлеры фильма
Все трейлеры
День Доктора
Дублированный тизер
0
0
День Доктора
Трейлер 1
0
0
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Кадры из фильма
Цитаты
War Doctor
Великие люди закаляются в огне. Привилегия же менее значимых — зажигать пламя.
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