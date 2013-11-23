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Постер фильма День Доктора
8.9
День Доктора - Дублированный тизер
Киноафиша Фильмы День Доктора
8.9

День Доктора

, 2013
The Day of the Doctor
Великобритания / приключения, драма, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма День Доктора
8.9
День Доктора - Дублированный тизер
День Доктора  Дублированный тизер

О фильме

В 2013 году что-то ужасное пробуждается в Национальной галерее Лондона; в 1562 году смертельный заговор зреет в елизаветинской Англии; а где-то в космосе многовековая битва достигает сокрушительного заключения.

В ролях

Мэтт Смит
Мэтт Смит
The Doctor
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
The Doctor
Дженна Коулман
Дженна Коулман
Билли Пайпер
Билли Пайпер
Джемма Редгрейв
Джемма Редгрейв
Джон Херт
Джон Херт
The Doctor
Кристофер Экклстон
Кристофер Экклстон
The Doctor
Пол МакГэнн
Пол МакГэнн
The Doctor
Сильвестр МакКой
Сильвестр МакКой
The Doctor
Колин Бэйкер
Колин Бэйкер
The Doctor
Питер Дэвисон
The Doctor
Том Бэйкер
The Doctor
Режиссер Ник Харран
Сценарист Стивен Моффат, Терри Нэйшн, Robert Banks Stewart, Кит Педлер
Композитор Мюррей Голд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 23 ноября 2013
Дата выхода
23 ноября 2013 Россия 12+
23 ноября 2013 Казахстан
23 ноября 2013 Украина
Сборы в мире $5 074 950
Производство BBC Worldwide
Другие названия
The Day of the Doctor, День Доктора, 神秘博士五十周年特别篇：博士之日, Doctor Who: El día del Doctor, Doctor Who: Der Tag des Doktors, זמנו של הדוקטור

Рейтинг фильма

8.9
Оцените 11 голосов
9.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
День Доктора - Дублированный тизер
День Доктора Дублированный тизер
День Доктора - Трейлер 1
День Доктора Трейлер 1
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