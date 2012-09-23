Гони бабки. Лето в Нью-Йорке, 2012

Малькольм и София — самая маленькая банда граффитистов в Бруклине — любят забираться на территории соперничающих банд и оставлять там свои затейливые «автографы». Однажды утром, решив насладиться плодами ночных трудов при солнечном свете, парочка обнаружила, что их очередной шедевр замазан логотипом бейсбольной команды New York Mets.

Решив отомстить конкурентам из Квинса, бруклинцы разрабатывают дерзкий план мести: подкупить знакомого охранника стадиона Mets и «бомбануть» своим граффити священный символ команды — огромное сине-оранжевое яблоко. Но для начала нужно заработать 500 долларов на подкуп охранника. В процессе добывания денег юные энтузиасты уличного искусства лишатся, как минимум, кроссовок, мобильника и веры в профессионализм местных воров. Зато приобретут что-то куда более важное — возможно, даже любовь.