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Гони бабки. Лето в Нью-Йорке Гони бабки. Лето в Нью-Йорке
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Gimme the Loot

Гони бабки. Лето в Нью-Йорке, 2012

2012 / США
3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то Малькольма и Софию объединила общая страсть к граффити. Вдвоем они разрисовывают стены в Бруклине. Но однажды на своем рисунке они видят логотип бейсбольной команды, который оставили конкуренты из Куинса. Ребята не собираются спускать им эту дерзость, и разрабатывают план мести. Они решают подкупить охранника, чтобы тот позволил им оставить граффити на стадионе, где нарисован символ команды. Но перед этим им предстоит найти деньги на взятку.

  • У двух главных героев на протяжении всего фильма одинаковая одежда.
  • Картина полностью снималась в штате Нью-Йорк, в том числе в Бруклине и Истчестере.
  • Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Каннах в 2012 году. После этого показы прошли на нескольких других фестивалях во всем мире, в том числе в Лондоне и Лос-Анджелесе.
  • После премьеры на кинофестивале SXSW в 2012-м ленту передали для распространения на территории Америки компании IFC Films/ Sundance Selects. В США она вышла на экраны в марте 2013 года, а в мае – в Великобритании.
  • Картина была удостоена множества номинаций и наград. На фестивале в Каннах она участвовала в категории «Особый взгляд». А на кинофестивале SXSW получила приз Большого жюри.

Малькольм и София — самая маленькая банда граффитистов в Бруклине — любят забираться на территории соперничающих банд и оставлять там свои затейливые «автографы». Однажды утром, решив насладиться плодами ночных трудов при солнечном свете, парочка обнаружила, что их очередной шедевр замазан логотипом бейсбольной команды New York Mets.

Решив отомстить конкурентам из Квинса, бруклинцы разрабатывают дерзкий план мести: подкупить знакомого охранника стадиона Mets и «бомбануть» своим граффити священный символ команды — огромное сине-оранжевое яблоко. Но для начала нужно заработать 500 долларов на подкуп охранника. В процессе добывания денег юные энтузиасты уличного искусства лишатся, как минимум, кроссовок, мобильника и веры в профессионализм местных воров. Зато приобретут что-то куда более важное — возможно, даже любовь.

3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 июля 2013
Премьера в мире 23 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Адам Леон
В ролях
Ташиана Р. Вашингтон
Тайшиб Хиксон
Зои Лескейз
Сэм Согор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гони бабки. Лето в Нью-Йорке 3 постера
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Гони бабки. Лето в Нью-Йорке смотреть онлайн

Гони бабки. Лето в Нью-Йорке
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 15:10
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