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Постер фильма Тереза Ракен
6.4
Тереза Ракен - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тереза Ракен
6.4

Тереза Ракен

, 2013
In Secret
США / триллер, драма, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тереза Ракен
6.4
Тереза Ракен - Трейлер
Тереза Ракен  Трейлер

О фильме

Молодая женщина Тереза, которая, рано оставшись без родителей, выросла под бдительным оком своей властной тетки, вышла замуж за своего двоюродного брата Камила. Болезненный и эгоистичный Камил никогда особенно не привлекал Терезу, и при первой же возможности она заводит бурный роман с одним из его друзей, Лорентом.

В ролях

Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
Thérèse Raquin
Том Фелтон
Том Фелтон
Camille
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Madame Raquin
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Laurent
Ширли Хендерсон
Ширли Хендерсон
Suzanne
Мэтт Лукас
Мэтт Лукас
Olivier
Макензи Крук
Макензи Крук
Grivet
Джон Кэвэна
Джон Кэвэна
Inspector Michaud
Лили Лайт
Young Thérèse
Мэтт Девере
Therese's Father
Режиссер Чарльз Стрэттон
Сценарист Эмиль Золя, Нил Белл, Чарльз Стрэттон
Композитор Габриэль Яред
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 17 сентября 2013
Премьера в мире 7 сентября 2013
Дата выхода
7 сентября 2013 Россия 18+
16 мая 2014 Великобритания
7 сентября 2013 Казахстан
17 сентября 2013 Канада
21 февраля 2014 США
7 сентября 2013 Украина
10 июля 2014 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $652 228
Производство LD Entertainment, Work in Progress, Exclusive Media Group
Другие названия
In Secret, Una pasión oculta, V tajnosti, Тереза Ракен, テレーズ 情欲に溺れて, Ba'seter, Em Secreto, Em Segredo, En secret, In Secret - Geheime Leidenschaft, Saladuskatte all, Sırlar, Teresa Raquin, Therese, Thérèse, Titokban, Τερέζα Ράκεν: Παράνομο πάθος, Тайната, Тајно, У таємниці, 秘密情事, Therese Raquin, 테레즈 라캥

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Тереза Ракен - Трейлер
Тереза Ракен Трейлер
Тереза Ракен - Отрывок 2
Тереза Ракен Отрывок 2
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саундтрек фильма Тереза Ракен

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