Молодая женщина Тереза, которая, рано оставшись без родителей, выросла под бдительным оком своей властной тетки, вышла замуж за своего двоюродного брата Камила. Болезненный и эгоистичный Камил никогда особенно не привлекал Терезу, и при первой же возможности она заводит бурный роман с одним из его друзей, Лорентом.
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