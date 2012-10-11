Приключения мышонка, 2013

Когда-то в огромном и диком лесу существовало фантастическое королевство Роденсия, место, где жили сказочные существа, храбрые рыцари и могущественные волшебники. Крохотный мышонок-фокусник по имени Эдам влюбляется в красивую и самоуверенную мышки Бри. После долгих сомнений герой наконец решается признаться возлюбленной в своих чувствах, но в этот самый момент в Роденсию вторгается стая крыс под командованием злобного Ротекса. Чтобы спасти королевство, Эдаму предстоит столкнуться с множеством опасных препятствий, чтобы заполучить силу зуба принцессы и победить крыс. Посреди леса его ждут захватывающие приключения, магия света и тьмы, а также настоящая любовь. Эдам и Ротекс будут сражаться, и только один из них выйдет из этой схватки победителем.