Приключения мышонка, 2013

Когда-то в огромном и диком лесу существовало фантастическое королевство Роденсия, место, где жили сказочные существа, храбрые рыцари и могущественные волшебники. Крохотный мышонок-фокусник по имени Эдам влюбляется в красивую и самоуверенную мышки Бри. После долгих сомнений герой наконец решается признаться возлюбленной в своих чувствах, но в этот самый момент в Роденсию вторгается стая крыс под командованием злобного Ротекса. Чтобы спасти королевство, Эдаму предстоит столкнуться с множеством опасных препятствий, чтобы заполучить силу зуба принцессы и победить крыс. Посреди леса его ждут захватывающие приключения, магия света и тьмы, а также настоящая любовь. Эдам и Ротекс будут сражаться, и только один из них выйдет из этой схватки победителем.
Давным-давно, в густых и широких лесах стояло прекрасное королевство Роденика — место, где обитали удивительные создания и могущественные волшебники. Приключение, которое произойдет здесь, расскажет нам о любви между неуклюжим учеником мага маленьким мышонком Эдамом и красивой и уверенной мышкой Бри, которым придется преодолеть много опасных препятствий для того, чтобы получить силу зубной феи и победить отряд крыс под командованием злого Ротекса, который вторгся в мирное мышиное царство. В таинственной глубине леса, магия света и тьмы, любви и обиды столкнутся, а Эдам и Ротекс будут сражаться, и только один выйдет победителем.