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Приключения мышонка Приключения мышонка
Киноафиша Фильмы Приключения мышонка
Rodencia y el Diente de la Princesa / Rodencia and the Princess Tooth

Приключения мышонка, 2013

2013 / Испания / Аргентина
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то в огромном и диком лесу существовало фантастическое королевство Роденсия, место, где жили сказочные существа, храбрые рыцари и могущественные волшебники. Крохотный мышонок-фокусник по имени Эдам влюбляется в красивую и самоуверенную мышки Бри. После долгих сомнений герой наконец решается признаться возлюбленной в своих чувствах, но в этот самый момент в Роденсию вторгается стая крыс под командованием злобного Ротекса. Чтобы спасти королевство, Эдаму предстоит столкнуться с множеством опасных препятствий, чтобы заполучить силу зуба принцессы и победить крыс. Посреди леса его ждут захватывающие приключения, магия света и тьмы, а также настоящая любовь. Эдам и Ротекс будут сражаться, и только один из них выйдет из этой схватки победителем.

  • Имена всех пятерых главных героев мультфильма отсылают к названием нескольких сортов сыра: эдам – твердый голландский сыр, бри – мягкий французский, грюйер – полутвердый швейцарский, а рокфор и дор блю относятся к голубым сырам. 
  • Это очередное воссоединение Миранды Косгроув и Дрейка Белла, сыгравших брата и сестру в третий раз после фильмов «Дрейк и Джош» и «Твои, мои и наши».
  • Фильм является совместным перуано-аргентинским производством студии Red Post.

Давным-давно, в густых и широких лесах стояло прекрасное королевство Роденика — место, где обитали удивительные создания и могущественные волшебники. Приключение, которое произойдет здесь, расскажет нам о любви между неуклюжим учеником мага маленьким мышонком Эдамом и красивой и уверенной мышкой Бри, которым придется преодолеть много опасных препятствий для того, чтобы получить силу зубной феи и победить отряд крыс под командованием злого Ротекса, который вторгся в мирное мышиное царство. В таинственной глубине леса, магия света и тьмы, любви и обиды столкнутся, а Эдам и Ротекс будут сражаться, и только один выйдет победителем.

3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 14 ноября 2013
Премьера в мире 11 октября 2012
Возраст 0+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Давид Бисбано
В ролях
Освальдо Салас
Эрнан Браво
Наталия Росминати
Рикардо Эланис
Энрике Порсейана
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Приключения мышонка 3 постера
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Приключения мышонка
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