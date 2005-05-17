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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
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Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов, 2005

2005 / США
8.1 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя три года после сражения на Джеонозисе Галактику все еще разрывает на части война между клонами под предводительством канцлера Палпатина и дроидами графа Дуку, темного лорда ситхов. В то же время в душе молодого джедая Энакина Скайуокера Свет борется с Тьмой, а долг – с любовью к его жене Падме.

  • Это первый фильм саги, в котором Джордж Лукас появляется в камео: режиссер сыграл синелицего барона Папаноиду в сцене с оперой на Корусанте. Трое детей Лукаса – сын Джетт и дочери Аманда и Кэти – сыграли эпизодические роли джедая Зетта Джукассы, Терр Танеел и Чи Икуэй соответственно.
  • В сцене, где Энакин, Оби-Ван и Палпатин приземляются в доках Сената, в кадре также можно увидеть «Сокол тысячелетия».
  • Сэмюэл Л. Джексон лично попросил Джорджа Лукаса о том, чтобы у его персонажа Мейса Винду был фиолетовый световой меч.
  • В ранних версиях сценария фигурировал десятилетний Хан Соло.
  • Для роли в фильме Хайдену Кристенсену пришлось поправиться на 11 кг.
  • Большая часть сцен снималась в павильонах студии. Единственную натурную сцену с персонажами отсняли в пустыне Туниса за три года до выхода фильма в прокат. На стадии монтажа съемочная команда ездила в Таиланд, Швейцарию и Китай, чтобы доснять природные пейзажи.

После трёх долгих лет жестоких сражений, Война Клонов близка к завершению. Совет джедаев даёт Оби-Вану Кеноби задание доставить Генерала Гривоса, сурового командующего сепаратистской армии дроидов, в руки правосудия. Тем временем на Корусканте усиливается власть Канцлера Палпатина. Его стремительные политические реформы преобразуют ослабленную войной Республику в могущественную Галактическую Империю. Палпатин открывает Анакину Скайуокеру, своему ближайшему соратнику, истинную сущность могущества и секреты Великой Силы в надежде привлечь его на тёмную сторону.

8.1 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 3 октября 2013
Премьера в мире 17 мая 2005
Возраст 12+
Режиссер
Джордж Лукас
Джордж Лукас
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Натали Портман
Натали Портман
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Все актеры и съемочная группа
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Давным-давно в одной далекой-предалекой галактике жил да был молодой человек по имени Джордж Уолтон Лукас-младший. В 1971 году на деньги Фрэнсиса Форда Копполы он поставил свой первый полнометражный фильм – ТНХ 1138, снятый на основе дипломной работы, удостоенной первой премии на Национальном студенческом кинофестивале 1967–1968 годов. Однако эта интеллектуальная антиутопия в духе Оруэлла и Хаксли провалилась в прокате, а Warner Brothers, купившая права на фильм и потерпевшая жестокие убытки,…
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Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sfeno, 26/05/2005 - 16:31:11):Да нет, тут вопрос в другом! Я знаю, что американцы свёрнуты сейчас на идеи демократии, вернее, на себе,… Читать дальше…
БольшойПоклонникЗВ 2 апреля 2015, 12:51
Хорошее фильм логически связывающий "старые" и "новые" серии Звёздных войн. Хотя по моему, не плохо бы было Лукасу снять про то… Читать дальше…
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