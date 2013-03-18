Падение Олимпа, 2013

В ходе дипломатического визита южнокорейской делегации Белый дом оказывается в захвате у северокорейских террористов, которым удалось проникнуть в службу охраны премьер-министра Южной Кореи. Благодаря хитрости подкупленного спецагента Дейва Форбса глава боевиков Канг Ёнсак берет главу Соединенных Штатов и его вице-президента в заложники.
Узнав о трагедии, бывший охранник президента Майк Бэннинг, некогда с позором отстраненный от службы, предпринимает успешную попытку прорыва на территорию Белого дома. Вскоре главный герой выясняет, что террористическая группировка намеревается запустить программу “ЦЕРБЕР”, которая должна уничтожить американские ядерные боеголовки прямо на территории США. С момента начала обратного отсчета судьба всего государства зависит только от Бэннинга.
Остросюжетный боевик “Падение Олимпа” режиссера Антуана Фукуа (“Тренировочный день”, “Стрелок”) вышел на экраны в 2013 году. Главную роль в фильме исполнил лихой шотландец Джерард Батлер (“300 спартанцев”, “Рок-н-рольщик”), а антагониста сыграл американец с азиатскими корнями Рик Юн (“Умри, но не сейчас”, “Форсаж”). Также в актерский состав вошли Аарон Экхарт, Морган Фриман, Роберт Форстер, Анджела Бассетт, Мелисса Лео, Дилан Макдермотт и Эшли Джадд.
В материалах к фильму упоминается, что для разработки плана захвата Белого дома создатели картины обратились к настоящим спецагентам в отставке.
Роль директора Секретной службы изначально писалась как мужская. Режиссер Антуан Фукуа уговорил Анджелу Бассетт на пробы, после чего сценарий был переписан. Актриса позже призналась, что главной причиной ее согласия на съемки стала возможность поработать с Морганом Фриманом.
За постановку экстремальных трюков и рукопашных драк отвечал Лин Одинг, известный своей работой на съемках “Темного рыцаря: Возрождение легенды”, “Броска кобры 2” и “Неудержимых”.
В одном из телевизионных трейлеров к фильму звучал сигналы системы экстренного оповещения, которая используются для предупреждения телезрителей о реальных чрезвычайных ситуациях. Использование сигнала вне экстренных трансляций или тестов нарушает федеральный закон США. В 2014 году Федеральная комиссия по связи оштрафовала кабельный канал ESPN, медиаконгломерат Viacom и масс-медиа компанию NBC Universal на 1,93 миллиона долларов за передачу сигналов системы экстренного оповещения в рамках неэкстренного вещания.
Это вторая по счету роль северокорейского террориста для Рика Юна. Ранее ону уже сыграл похожего героя в фильме бондианы “Умри, но не сейчас” (2002).
Если строго следовать букве закона, то ситуацию захвата президента Соединенных Штатов представить никак нельзя: как только его берут в заложники, он не может функционировать как глава государства и потому юридически более не является президентом.
Роль первой леди могла сыграть Вайнона Райдер.
Создатели проекта отказались от использования компьютерной графики для воссоздания Белого дома и решили построить для съемок точную копию резиденции.
На съемках Джерард Батлер предпочитал исполнять все свои трюки самостоятельно.
Изображение северокорейских террористов в качестве главных антагонистов в фильме стало своего рода провидческим для международной политики. По злой иронии судьбы, спустя некоторое время после выхода фильма в прокат отношения между Северной Кореей и США стали крайне напряженными.
В многочисленных интервью Морган Фриман открыто заявлял, что принял участие в съемках исключительно ради высокого гонорара.
Хэмиш МакДональд – настоящий репортер из Австралии. В период съемок фильма он работал на одном из каналов в Сиднее, Австралия.
Террористы захватывают президентский дворец и, уничтожив службу охраны, берут в заложники главу государства. Все попытки властей справиться с ситуацией безуспешны: из-за угрозы жизни первого лица спецслужбы не могут даже подступиться к зданию. Лишь волею случая в резиденции оказывается спезназовец, уволенный недавно из штата охраны. Но сможет ли он в одиночку справиться с несколькими десятками отчаянных экстремистов? Но теперь он – последняя надежда страны.
8/10