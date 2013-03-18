Падение Олимпа, 2013

В материалах к фильму упоминается, что для разработки плана захвата Белого дома создатели картины обратились к настоящим спецагентам в отставке.

Роль директора Секретной службы изначально писалась как мужская. Режиссер Антуан Фукуа уговорил Анджелу Бассетт на пробы, после чего сценарий был переписан. Актриса позже призналась, что главной причиной ее согласия на съемки стала возможность поработать с Морганом Фриманом.

За постановку экстремальных трюков и рукопашных драк отвечал Лин Одинг, известный своей работой на съемках “Темного рыцаря: Возрождение легенды”, “Броска кобры 2” и “Неудержимых”.

В одном из телевизионных трейлеров к фильму звучал сигналы системы экстренного оповещения, которая используются для предупреждения телезрителей о реальных чрезвычайных ситуациях. Использование сигнала вне экстренных трансляций или тестов нарушает федеральный закон США. В 2014 году Федеральная комиссия по связи оштрафовала кабельный канал ESPN, медиаконгломерат Viacom и масс-медиа компанию NBC Universal на 1,93 миллиона долларов за передачу сигналов системы экстренного оповещения в рамках неэкстренного вещания.

Это вторая по счету роль северокорейского террориста для Рика Юна. Ранее ону уже сыграл похожего героя в фильме бондианы “Умри, но не сейчас” (2002).

Если строго следовать букве закона, то ситуацию захвата президента Соединенных Штатов представить никак нельзя: как только его берут в заложники, он не может функционировать как глава государства и потому юридически более не является президентом.

Роль первой леди могла сыграть Вайнона Райдер.

Создатели проекта отказались от использования компьютерной графики для воссоздания Белого дома и решили построить для съемок точную копию резиденции.

На съемках Джерард Батлер предпочитал исполнять все свои трюки самостоятельно.

Изображение северокорейских террористов в качестве главных антагонистов в фильме стало своего рода провидческим для международной политики. По злой иронии судьбы, спустя некоторое время после выхода фильма в прокат отношения между Северной Кореей и США стали крайне напряженными.

В многочисленных интервью Морган Фриман открыто заявлял, что принял участие в съемках исключительно ради высокого гонорара.

Хэмиш МакДональд – настоящий репортер из Австралии. В период съемок фильма он работал на одном из каналов в Сиднее, Австралия.