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Постер фильма Клиника любви
5.3
Клиника любви - Трейлер с закадровым переводом
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5.3

Клиника любви

, 2012
La clinique de l'amour!
Франция, Люксембург, Бельгия / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Клиника любви
5.3
Клиника любви - Трейлер с закадровым переводом
Клиника любви  Трейлер с закадровым переводом

О фильме

Два брата — Джон, добросовестный и романтический, и Майкл, непоследовательный лоботряс-повеса, работают хирургами в клинике своего отца, Дэвида Маршала, специализирующейся на пластической хирургии. Пока Джон, безумно влюбленый в Присциллу, лучшую медсестру клиники, робко ухаживает за ней, бестактный Майкл, не замечая страданий своего брата, стремительно делает ей предложение и ведет под венец. Чтобы заглушить боль утраты, Джон отправляется в изгнание в Канаду, подальше от всего, что напоминало бы ему о Присцилле.

А в клинике появляется новая фигура — амбициозная, коварная и беспринципная Саманта Бич, которая хочет прибрать к рукам клинику. Майкл становится пешкой в ее игре. Не в силах устоять перед чарами Саманты, Майкл мгновенно забывает о своей жене, а клиника, лишившись самого талантливого из своих хирургов, в очень короткое время оказывается на грани финансового и юридического краха. Джон вынужден вернуться из своего добровольного изгнания, чтобы попытаться спасти дело всей жизни своего отца. Ему на помощь приходят Присцилла, Елена, Кэти, Том, Марк и мисс Филлипс. Удастся ли им одержать победу в схватке с кредиторами, оскорбленными мафиози и Самантой Бич?

В ролях

Бруно Саломон
Бруно Саломон
Michael Marchal
Артюс де Пенгерн
John Marchal
Элена Ногуэрра
Элена Ногуэрра
Priscilla
Наташа Линдинжер
Наташа Линдинжер
Samantha Bitch
Энн де Петрини
Hélène
Жед Марлон
Tom
Эмили Каен
Cathy
Доминик Лаванан
Доминик Лаванан
Mlle Phillips
Рено Раттен
Marc
София Эссаиди
Jennifer Gomez
Режиссер Артюс де Пенгерн
Сценарист Артюс де Пенгерн
Композитор Гаст Вальсинг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Люксембург / Бельгия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 18 января 2012
Дата выхода
14 марта 2013 Россия Манометр 12+
14 марта 2013 Беларусь
22 ноября 2012 Венгрия
14 марта 2013 Казахстан
14 марта 2013 Украина
27 июня 2012 Франция
Сборы в мире $302 101
Производство Iris Productions, 2425 Films, Litswa
Другие названия
La clinique de l'amour!, La clinica dell'amore, La Clinique de l'amour, Szex, hazugság, vészhelyzet, 临床爱情教学！, La Clinique de l'amour !

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Клиника любви - Трейлер с закадровым переводом
Клиника любви Трейлер с закадровым переводом
Клиника любви - Трейлер
Клиника любви Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

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