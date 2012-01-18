Два брата — Джон, добросовестный и романтический, и Майкл, непоследовательный лоботряс-повеса, работают хирургами в клинике своего отца, Дэвида Маршала, специализирующейся на пластической хирургии. Пока Джон, безумно влюбленый в Присциллу, лучшую медсестру клиники, робко ухаживает за ней, бестактный Майкл, не замечая страданий своего брата, стремительно делает ей предложение и ведет под венец. Чтобы заглушить боль утраты, Джон отправляется в изгнание в Канаду, подальше от всего, что напоминало бы ему о Присцилле.



А в клинике появляется новая фигура — амбициозная, коварная и беспринципная Саманта Бич, которая хочет прибрать к рукам клинику. Майкл становится пешкой в ее игре. Не в силах устоять перед чарами Саманты, Майкл мгновенно забывает о своей жене, а клиника, лишившись самого талантливого из своих хирургов, в очень короткое время оказывается на грани финансового и юридического краха. Джон вынужден вернуться из своего добровольного изгнания, чтобы попытаться спасти дело всей жизни своего отца. Ему на помощь приходят Присцилла, Елена, Кэти, Том, Марк и мисс Филлипс. Удастся ли им одержать победу в схватке с кредиторами, оскорбленными мафиози и Самантой Бич?