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Вагончик мой дальний, 2013

2013 / Россия
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О фильме

Каждый вечер из вагончика на ночь в вагон охраны «для стирки белья и уборки помещения» охранник Петька уводил героя повести Антона, его друга Шабана, Зою и черноглазую Милку. А потом танцевали под патефон – Антон танцевал с Зоей, Шабан с Милкой.

Постепенно это становится для Антона открытием в себе первого светлого чувства…

В таких нечеловеческих условиях, среди грязи, нечистот и смрада, родилось первое чистое, прекрасное чувство, которое и толкнуло наших героев на бессмысленный и дерзкий побег – как вызов бессмысленности тюремного существования, подавления какой – либо элементарной человеческой ипостаси…

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Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 8 мая 2013
Премьера в мире 8 мая 2013
Возраст 16+
Режиссер
Валерий Харченко
В ролях
Анна Леванова
Ирина Бразговка
Ирина Бразговка
Алексей Девотченко
Сергей Русскин
Сергей Русскин
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева
Все актеры и съемочная группа
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