Паранойя, 2013

Главный герой фильма, Адам Кэссиди, занимается разработкой нового программного обеспечения для смартфонов. После неудачной презентации глава корпорации Николас Уайатт увольняет парня, кроме того, Адама обвиняют в растрате денег - во время посиделок с друзьями в баре он расплатился старой корпоративной карточкой. Уайатт готов пойти навстречу бывшему сотруднику и закрыть глаза на его прегрешения, но только в обмен на услугу. Парень должен стать шпионом в компании главного конкурента Уайатта, Огастина Годдарда - по слухам, сейчас он работает над созданием носимого компьютера. Адаму ничего не остается, как принять условия игры - как оказалось, очень опасной…