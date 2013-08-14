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Паранойя Паранойя
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Paranoia

Паранойя, 2013

2013 / США / Франция
7.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Адам Кэссиди, занимается разработкой нового программного обеспечения для смартфонов. После неудачной презентации глава корпорации Николас Уайатт увольняет парня, кроме того, Адама обвиняют в растрате денег - во время посиделок с друзьями в баре он расплатился старой корпоративной карточкой. Уайатт готов пойти навстречу бывшему сотруднику и закрыть глаза на его прегрешения, но только в обмен на услугу. Парень должен стать шпионом в компании главного конкурента Уайатта, Огастина Годдарда - по слухам, сейчас он работает над созданием носимого компьютера. Адаму ничего не остается, как принять условия игры - как оказалось, очень опасной…

  • Роль Николаса Уайатта предлагали Кевину Спейси, однако он отказался от участия в съемках.
  • Харрисон Форд (Огастин Годдард) и Гэри Олдман (Николас Уайатт) ранее работали вместе на съемочной площадке фильма “Самолет президента” 1997 года.
  • У Харрисона Форда и Ричарда Дрейфуса (Фрэнк Кэссиди) нет ни одной совместной сцены, однако примечательно, что ровно за 40 лет до съемок “Паранойи” актеры снимались вместе в картине “Американские граффити” 1973 года.
  • В касте фильма присутствуют два обладателя премии “Оскар”, Ричард Дрейфус и Гэри Олдмен, и номинант на “Оскар” Харрисон Форд.

Адам Кессиди - типичный «белый воротничок», который пытается преуспеть на должности молодого специалиста в крупной телекоммуникационной корпорации. После одной весьма дорогостоящей ошибки он сталкивается лицом к лицу с безжалостным Президентом компании, который соглашается не увольнять провинившегося при одном условии - Адам должен шпионить за старым наставником своего босса...

7.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 15 августа 2013
Премьера онлайн 1 августа 2015
Премьера в мире 14 августа 2013
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роберт Лукетич
Роберт Лукетич
В ролях
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Паранойя 4 постера
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Сиднеец Роберт Лукетич, начавший полнометражную карьеру «Блондинкой в законе» (Legally Blonde) и продолживший комедией Monster-in-Law (название которой перевели на русский как «Если свекровь – монстр») и пилотной серией «Дамочек в законе» (Women in Law), на пике этой многолетней полуправовой эпопеи снял свой самый, пожалуй, успешный фильм – «21». Там было изрядно меньше розовых пузырей, нежели в предыдущих опусах, но беспробудная лукетичевская легковесность все равно сгубила дело: получилось…
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