Мы - Миллеры, 2013

Дэвид Бёрк – мелкий торговец травкой, сбывающий свой товар шеф-поварам и мамашам юных футболистов, но не детям – в конце концов, у него тоже есть принципы. И что тут могло пойти не так? Много чего. По понятным причинам предпочитавший не высовываться герой на собственном опыте узнает, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, когда пытается помочь местным подросткам, но в дело вмешиваются трое панков. Они крадут его нычку и весь нал, и теперь он кругом должен своему поставщику Брэду.

Чтобы закрыть долг – и сохранить зубы и кости, – Дэвид должен привезти Брэду крупную партию наркотиков из Мексики. Подключая соседей: циничную стриптизершу Роуз, заинтересованного покупателя Кенни и пирсинго-зататуированную уличную девчонку Кейси, он разрабатывает стопроцентный план. Одна фальшивая жена, двое типа детишек, один блестящий фургон – и «Миллеры» направляются на юг от границы на праздник Дня Независимости, так что фейерверк в конце гарантирован.