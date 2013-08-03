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We're the Millers

Мы - Миллеры, 2013

2013 / США
8.0 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мелкий наркоторговец Дэвид попадает в неприятную ситуацию: уличные хулиганы отбирают у него деньги, которыми он должен был расплатиться со своим поставщиком. Чтобы вернуть долг, Дэвиду приходится согласиться на перевозку крупной партии товара через мексиканскую границу. Для такого дела нужна хорошая маскировка и Дэвид решает выдать себя за добропорядочного гражданина, наняв стриптизершу и пару малолетних хулиганов в качестве фальшивой семьи. 

  • Во время съемок Уилл Поултер наизусть выучил песню “Waterfalls” группы “TLC”, чтобы подпевать в сцене, где она звучит. Поултер лично выбирал песню и считает себя фанатом хип-хопа. 
  • Актеры разыграли Дженнифер Энистон, включив в одном из дублей песню “I’ll be there for you” из сериала “Друзья” вместо “Waterfalls” TLC. 
  • На крупных планах в сценах стриптиза, где показаны ягодицы Дженнифер Энистон, актрису подменяет дублерша.  
  • Несмотря на сюжет, ни один персонаж не употреблял марихуану в кадре. 
  • Роль Скотти мог сыграть Адам Драйвер, но актер оказался занят в других проектах. 
  • Скотти говорит фразу: “Вы знаете, о чем я говорю?” 11 раз за фильм. 
  • Лицо Луиса Гусмана было отсканировано и наложено при помощи спецэффектов на лицо другого, еще более невысокого актера. 
  • Главную роль могли сыграть Джейсон Бэйтман, Уилл Арнетт и Стив Бушеми. 
     

Дэвид Бёрк – мелкий торговец травкой, сбывающий свой товар шеф-поварам и мамашам юных футболистов, но не детям – в конце концов, у него тоже есть принципы. И что тут могло пойти не так? Много чего. По понятным причинам предпочитавший не высовываться герой на собственном опыте узнает, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, когда пытается помочь местным подросткам, но в дело вмешиваются трое панков. Они крадут его нычку и весь нал, и теперь он кругом должен своему поставщику Брэду.

Чтобы закрыть долг – и сохранить зубы и кости, – Дэвид должен привезти Брэду крупную партию наркотиков из Мексики. Подключая соседей: циничную стриптизершу Роуз, заинтересованного покупателя Кенни и пирсинго-зататуированную уличную девчонку Кейси, он разрабатывает стопроцентный план. Одна фальшивая жена, двое типа детишек, один блестящий фургон – и «Миллеры» направляются на юг от границы на праздник Дня Независимости, так что фейерверк в конце гарантирован.

8.0 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 15 августа 2013
Премьера онлайн 1 мая 2022
Премьера в мире 3 августа 2013
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Роусон Маршалл Тербер
Роусон Маршалл Тербер
В ролях
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Эд Хелмс
Эд Хелмс
Томас Леннон
Томас Леннон
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Давно так много не смеялся в кинотеатре. Фильм просто улётный! Шутки и приколы без перерыва, все актёры в кассу, никто не выпадал из ансамбля. Идти… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Откровенно сортирного юмора вроде не было. Если генитальный, то да, многие смешные моменты эту тему эксплуатируют.
Здоровый цинизм, украшенный… Читать дальше…
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