Странник, 2013

Главный герой фильма, мужчина по прозвищу Бродяга, долгое время провел за решеткой. Вновь оказавшись на свободе, этот немногословный и замкнутый человек отправляется в небольшой городок, где родился и вырос. Вернувшись домой, Бродяга узнает неприглядную правду о собственной жене - пока он находился в тюрьме, избранница неоднократно изменяла ему, мало того, теперь она ждет ребенка от одного из своих любовников. Оглядываясь по сторонам, Бродяга понимает, что за время его отсутствия жизнь в городке ничуть не изменилась - люди вокруг, как и пейзажи, все так же нагоняют тоску. Однажды герой решает бросить опостылевшее и проклятое место, чтобы отправиться на поиски своего брата, с которым не виделся много лет…