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Странник, 2013

2013 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, мужчина по прозвищу Бродяга, долгое время провел за решеткой. Вновь оказавшись на свободе, этот немногословный и замкнутый человек отправляется в небольшой городок, где родился и вырос. Вернувшись домой, Бродяга узнает неприглядную правду о собственной жене - пока он находился в тюрьме, избранница неоднократно изменяла ему, мало того, теперь она ждет ребенка от одного из своих любовников. Оглядываясь по сторонам, Бродяга понимает, что за время его отсутствия жизнь в городке ничуть не изменилась - люди вокруг, как и пейзажи, все так же нагоняют тоску. Однажды герой решает бросить опостылевшее и проклятое место, чтобы отправиться на поиски своего брата, с которым не виделся много лет…

  • Съемки фильма проходили в городе Розуэлл, расположенном в штате Нью-Мексико, США. 
  • В саундтрек вошли песни, написанные режиссером, сценаристом и композитором картины Кэлвином Ридером. Две из них - Highway Theme и Brother Wind - исполнили актеры Линдсей Палсифер и Дермот Малруни соответственно. 
  • После выхода фильма в 2013 году Кэлвин Ридер был номинирован на премии Международного фестиваля фантастических фильмов в Каталонии и кинофестиваля South by Southwest (SXSW).

Выйдя из тюрьмы, человек по кличке Бродяга, отправляется в странное путешествие для того, чтобы воссоединиться с родным братом, которого когда-то давно потерял.

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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 21 января 2013
Премьера онлайн 2 сентября 2014
Премьера в мире 21 января 2013
Возраст 18+
Режиссер
Кэлвин Ридер
В ролях
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Линдсей Палсифер
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Джеймс Кэди
Пол Блотт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Странник 2 постера
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Странник
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