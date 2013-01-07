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Охотники на гангстеров Охотники на гангстеров
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Gangster Squad

Охотники на гангстеров, 2013

2013 / США
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Америка, середина XX века. Лос-Анджелесом заправляют гангстеры во главе со злобным бандитом Микки Коэном. Преисполненный решимости положить конец коррупции, сержант Джон О'Мара собирает команду полицейских, готовых свергнуть безжалостного диктатора от мафии и восстановить мир в городе.

  • Съемки фильма проходили с сентября по декабрь в округе Лос-Анджелес.
  • На роль Макса Кеннарда рассматривалась кандидатура Брайана Крэнстона. Актер прошел пробы, но в итоге отказался от участия в проекте из-за накладок в расписании съемок. Также Бен Аффлек подумывал о том, чтобы занять режиссерское кресло, но отказался от “Охотников на гангстеров” ради “Операции “Арго” (2012), в которой как раз снялся Крэнстон.
  • Для роли Вутерса Райану Гослингу пришлось сменить тональность голоса, придав ему нотки характерного голоса Марлона Брандо.
  • Фильм основан на серии статей издания L.A. Times, которые затем были объединены в книгу, написанную Полом Либерманом.
  • Роль Вутерса могла достаться Адаму Броди, Джоэлу Эдгертоно, Люку Эвансу или Джозефу Гордону-Левитту.
  • Грим Шона Пенна для фильма ежедневно занимал около трех часов.
  • Чтобы больше походить на “ковбоя”, Роберт Патрик скинул почти 14 килограммов веса.
  • Первая реплика Микки Коэна – “Послушай их – детей ночи. Какую музыку они творят!” – это цитата из романа Брэма Стокера “Дракула”

Лос-Анджелес, 1949 год. Уроженец Бруклина, жестокий главарь банды Микки Коэн держит город в ежовых рукавицах, собирая «грязные» деньги от торговли наркотиками, оружием и проституции, и – если все идет, как надо – к Западу от Чикаго мышь не пискнет без его ведома. Защищают его не только его головорезы, но и находящиеся у него «на крючке» полиция и политики. Этого хватит, чтобы запугать даже самых смелых, закаленных улицей копов… кроме, пожалуй, небольшой тайной группы сотрудников полицейского департамента Лос-Анджелеса во главе с сержантом Джоном О’Мара и Джерри Вутерсом, которые объединились, чтобы попытаться уничтожить преступный мир Коэна.

7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 24 января 2013
Премьера онлайн 23 августа 2013
Премьера в мире 7 января 2013
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Рубен Флейшер
Рубен Флейшер
В ролях
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Джош Бролин
Джош Бролин
Шон Пенн
Шон Пенн
Энтони Маки
Энтони Маки
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Охотники на гангстеров 18 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 11/09/2012 - 08:39:18):

Мы же говорим про собирательный образ "интелигента" и такой же образ "качка", при… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Да уж .... Сначала не верил отзывам вашим товарищи =))) Но вот только с фильма пришёл.
Я расстроен до ужаса. Думал , фильм будет просто улёт ,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Охотники на гангстеров
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дублированный трейлер 2
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ролик о создании 4
Ролик о создании 4
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