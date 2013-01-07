Охотники на гангстеров, 2013

Лос-Анджелес, 1949 год. Уроженец Бруклина, жестокий главарь банды Микки Коэн держит город в ежовых рукавицах, собирая «грязные» деньги от торговли наркотиками, оружием и проституции, и – если все идет, как надо – к Западу от Чикаго мышь не пискнет без его ведома. Защищают его не только его головорезы, но и находящиеся у него «на крючке» полиция и политики. Этого хватит, чтобы запугать даже самых смелых, закаленных улицей копов… кроме, пожалуй, небольшой тайной группы сотрудников полицейского департамента Лос-Анджелеса во главе с сержантом Джоном О’Мара и Джерри Вутерсом, которые объединились, чтобы попытаться уничтожить преступный мир Коэна.