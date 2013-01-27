Соблазнитель 2, 2013

После событий предыдущего фильма прошло два года. Генри начинает карьеру кинопродюсера. Тем временем Катарина стала матерью и борется со своей ролью домохозяйки и матери для Бэби Луи. Поступая таким образом, она упрекает Генри в том, что тот не берет на себя ответственность, поэтому ищет собственную квартиру, чтобы дать им второй шанс. Бывший муж Катарины, Тристан, напротив, переживает свой первый кризис среднего возраста: Шарлотта бросила его, чтобы найти работу за границей. Теперь он наслаждается свободой и даже заводит новую подружку. Когда все члены этой странной семьи собираются под одной крышей, их узам неизбежно грозит проверка на прочность...