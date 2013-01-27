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Соблазнитель 2, 2013

2013 / Германия
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

После событий предыдущего фильма прошло два года. Генри начинает карьеру кинопродюсера. Тем временем Катарина стала матерью и борется со своей ролью домохозяйки и матери для Бэби Луи. Поступая таким образом, она упрекает Генри в том, что тот не берет на себя ответственность, поэтому ищет собственную квартиру, чтобы дать им второй шанс. Бывший муж Катарины, Тристан, напротив, переживает свой первый кризис среднего возраста: Шарлотта бросила его, чтобы найти работу за границей. Теперь он наслаждается свободой и даже заводит новую подружку. Когда все члены этой странной семьи собираются под одной крышей, их узам неизбежно грозит проверка на прочность...

  • Оригинальное название фильма – записанная на искаженном немецком французская фраза «Coq au vin», то есть петух в вине. По сюжету фильма петух в вине – единственное блюдо, которое Генри может приготовить.
  • В качестве основной темы фильма Тиль Швайгер выбрал песню Hall of Fame ирландской рок-группы The Script в сотрудничестве с американским рэпером will.i.am. Остальной саундтрек принадлежит финской пост-хардкорной группе Disco Ensemble. 
  • Съемки фильма длились со 2 августа 2012 года по 1 октября 2012 года. Они проходили в Берлине и Бранденбурге. 

Генри — в прошлом известный ловелас. Однако пришло время забыть о прежних привычках и стать прилежным семьянином. Дети, бывший муж Катарины, Тристан со своей привлекательной подружкой, молодая няня, истеричный директор студии — все они превращают жизнь Генри в череду смешных, порой неловких ситуаций. Как найти время на всех и в то же время побороть инстинкты, ведь вокруг столько соблазнов…

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 20 июня 2013
Премьера в мире 27 января 2013
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Прокатчик A Company
Режиссер
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
В ролях
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Юлия Йенч
Эмма Швайгер
Все актеры и съемочная группа
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Соблазнитель 2
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