Соблазнитель 2, 2013

После событий предыдущего фильма прошло два года. Генри начинает карьеру кинопродюсера. Тем временем Катарина стала матерью и борется со своей ролью домохозяйки и матери для Бэби Луи. Поступая таким образом, она упрекает Генри в том, что тот не берет на себя ответственность, поэтому ищет собственную квартиру, чтобы дать им второй шанс. Бывший муж Катарины, Тристан, напротив, переживает свой первый кризис среднего возраста: Шарлотта бросила его, чтобы найти работу за границей. Теперь он наслаждается свободой и даже заводит новую подружку. Когда все члены этой странной семьи собираются под одной крышей, их узам неизбежно грозит проверка на прочность...
Генри — в прошлом известный ловелас. Однако пришло время забыть о прежних привычках и стать прилежным семьянином. Дети, бывший муж Катарины, Тристан со своей привлекательной подружкой, молодая няня, истеричный директор студии — все они превращают жизнь Генри в череду смешных, порой неловких ситуаций. Как найти время на всех и в то же время побороть инстинкты, ведь вокруг столько соблазнов…