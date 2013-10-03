Андрей и Марина собираются пожениться. Но будущий тесть настроен против парня, ведь тот вряд ли сможет обеспечить его дочери богатую жизнь. Чтобы доказать ему обратное, главный герой покупает очень дорогие обручальные кольца, а затем решает подзаработать. Он решает принять участие в конкурсе двойников вместе со своим приятелем Веней. Молодые люди действительно очень похожи внешне и отправляются в Турцию. Здесь их ждут не только приключения, но и опасности.
Когда приятель похож на тебя как две капли воды, тут уж грех не поучаствовать в конкурсе двойников и не срубить легкие деньги в доллар-эквиваленте. И разве может помешать то, что ради этого надо лететь в Стамбул накануне собственной свадьбы?! Чтобы доказать будущему тестю-олигарху, что он способен позаботиться о его дочери, Андрей скрывает от невесты истинную цель своего путешествия и улетает в Турцию. Только планам парня не суждено сбыться, когда он встречает в Стамбуле старинных врагов и безумных друзей. И те, и другие превратят турецкий вояж Андрея в сумасшедший калейдоскоп приключений с риском для жизни.
|3 октября 2013
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|3 октября 2013
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