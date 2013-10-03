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Постер фильма Все включено 2
Постер фильма Все включено 2
Рейтинги
3.6 Рейтинг IMDb: 2.9
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2 постера
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Все включено 2

Vsyo vklyucheno 2 18+
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Факты

О фильме

Андрей и Марина собираются пожениться. Но будущий тесть настроен против парня, ведь тот вряд ли сможет обеспечить его дочери богатую жизнь. Чтобы доказать ему обратное, главный герой покупает очень дорогие обручальные кольца, а затем решает подзаработать. Он решает принять участие в конкурсе двойников вместе со своим приятелем Веней. Молодые люди действительно очень похожи внешне и отправляются в Турцию. Здесь их ждут не только приключения, но и опасности.

  • Первоначально съемки должны были проходить в Китае, но из-за беременности Марины Александровой сценарий переписали. Она родила незадолго до начала работы, а затем взяла с собой на съемки 2-месячного сына.
  • Еще одна актриса оказалась беременна, когда выяснилось, где будут снимать ленту. Поэтому Ольгу Медыныч в эпизодах, снимавшихся в Турции, заменили дублершей.
  • Когда работа над проектом была почти завершена, Михаил Беспалов сломал руку в результате аварии. Ему пришлось отправиться в турецкую клинику. При этом он был одет в свадебное платье, поскольку этого требовал сюжет.
  • В некоторых сценах из отеля есть реальные отдыхающие. Многие из них даже не подозревали, что их снимают для фильма.

Когда приятель похож на тебя как две капли воды, тут уж грех не поучаствовать в конкурсе двойников и не срубить легкие деньги в доллар-эквиваленте. И разве может помешать то, что ради этого надо лететь в Стамбул накануне собственной свадьбы?! Чтобы доказать будущему тестю-олигарху, что он способен позаботиться о его дочери, Андрей скрывает от невесты истинную цель своего путешествия и улетает в Турцию. Только планам парня не суждено сбыться, когда он встречает в Стамбуле старинных врагов и безумных друзей. И те, и другие превратят турецкий вояж Андрея в сумасшедший калейдоскоп приключений с риском для жизни.

Все включено 2 - трейлер 1
Все включено 2  трейлер 1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 3 октября 2013
Дата выхода
3 октября 2013 Россия Парадиз 12+
3 октября 2013 Беларусь
3 октября 2013 Казахстан
10 октября 2013 США
3 октября 2013 Украина
Сборы в мире $3 138 768
Другие названия
Vsyo vklyucheno 2, Viskas iskaiciuota 2: naujuju rusu nuotykiai Turkijoje, Viss iekļauts 2, Всё включено 2
Режиссер
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
В ролях
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
Михаил Беспалов
Михаил Беспалов
Анна Ардова
Анна Ардова
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Марина Александрова
Марина Александрова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.6
Оцените 16 голосов
2.9 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Очередное доказательство того,что актерам юмористических шоу на ТВ(КВН,Камеди,Уральские пельмени),а в данном конкретном случае ребятам из "6… Читать дальше…
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