Когда приятель похож на тебя как две капли воды, тут уж грех не поучаствовать в конкурсе двойников и не срубить легкие деньги в доллар-эквиваленте. И разве может помешать то, что ради этого надо лететь в Стамбул накануне собственной свадьбы?! Чтобы доказать будущему тестю-олигарху, что он способен позаботиться о его дочери, Андрей скрывает от невесты истинную цель своего путешествия и улетает в Турцию. Только планам парня не суждено сбыться, когда он встречает в Стамбуле старинных врагов и безумных друзей. И те, и другие превратят турецкий вояж Андрея в сумасшедший калейдоскоп приключений с риском для жизни.