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Постер фильма Да здравствуют антиподы!
Постер фильма Да здравствуют антиподы!
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Да здравствуют антиподы!

Да здравствуют антиподы!

¡Vivan las antípodas! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Всемирно известный документалист Виктор Косаковский отправляется в кругосветный одиночный вояж: он посещает несколько мест, которые находятся на глобусе в точности одно против другого. Использую эффектные монтажные стыки, В. Косаковский обращается к необычной теме антиподов и создает настоящую поэму о мультиполярном мире. История развивается в четырех парных географических позициях: Аргентина-Китай, Чили-Россия, Гавайи-Ботсвана, Новая Зеландия-Испания. Здесь есть и живущий в уединении рыбак из аргентинской деревеньки, и женщина, продающая рыбу на шумной улице Шанхая, и смотритель маяка на мысе Хорн в Чили, и морской офицер на озере Байкал. Все эти места каким-то мистическим образом соединены друг с другом, несмотря на свою кажущуюся противоположность...
Да здравствуют антиподы! - трейлер с русскими субтитрами
Да здравствуют антиподы!  трейлер с русскими субтитрами
Страна Германия / Аргентина / Нидерланды / Чили
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 5 ноября 2011
Дата выхода
12 июня 2013 Россия Кино без границ 12+
5 ноября 2011 Аргентина
12 июня 2013 Беларусь
12 июня 2013 Казахстан
12 июня 2013 Украина
6 марта 2013 Франция
Бюджет €1 500 000
Сборы в мире $14 463
Производство ARTE, CORFO, CTC Network
Другие названия
¡Vivan las antípodas!, ¡Vivan las Antipodas!, Eläköön vastakohdat!, Leve antipoderna!, Niech żyją antypody!, Viva gli antipodi!, Vivan las Antipodas!, Yaşasın Dünya, Ζήτω οι αντίποδες!, Да здравствуют антиподы!, 地球另一端
Режиссер
Виктор Косаковский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 18 голосов
7.2 IMDb
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Да здравствуют антиподы! - трейлер с русскими субтитрами
Да здравствуют антиподы! Трейлер с русскими субтитрами
Да здравствуют антиподы! - международный трейлер 2
Да здравствуют антиподы! Международный трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
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