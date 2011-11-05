Всемирно известный документалист Виктор Косаковский отправляется в кругосветный одиночный вояж: он посещает несколько мест, которые находятся на глобусе в точности одно против другого. Использую эффектные монтажные стыки, В. Косаковский обращается к необычной теме антиподов и создает настоящую поэму о мультиполярном мире. История развивается в четырех парных географических позициях: Аргентина-Китай, Чили-Россия, Гавайи-Ботсвана, Новая Зеландия-Испания. Здесь есть и живущий в уединении рыбак из аргентинской деревеньки, и женщина, продающая рыбу на шумной улице Шанхая, и смотритель маяка на мысе Хорн в Чили, и морской офицер на озере Байкал. Все эти места каким-то мистическим образом соединены друг с другом, несмотря на свою кажущуюся противоположность...

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