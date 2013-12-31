После событий, показанных в предыдущей части франшизы, проходит 6 лет. Главные герои стали примерными семьянинами. Но их жены заняты лишь тем, что растят маленьких детей. Забота о них отнимает все свободное время и силы. Мужчины мечтают о том, чтобы наконец наступил спокойный период, когда дети смогут сами о себе позаботиться. И вот однажды их фантазия воплощается в реальном мире. Малыши превращаются во взрослых, но это не приносит радости родителям.
В жизни каждого отца, рано или поздно наступает момент, когда жена улетает на заслуженный отдых, а он остается один на один с собственным ребенком. Казалось бы – ничего сложного! Также подумали Игорь, Артем и Сауна, даже не подозревая, какой «водопад» приключений накроет их с головой. Измученные «прелестями» отцовства, парни встречают своего старого приятеля Святого Валентина. Снимая стресс за бутылочкой виски, ребята в шутку мечтают о том, чтобы их дети поскорее стали взрослыми.
А на утро, шокированные папаши понимают - их мечта сбылась и теперь они на собственной шкуре поймут, что значит поговорка: «Большие дети – большие проблемы…»
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