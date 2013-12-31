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Любовь в большом городе 3

Lyubov v bolshom gorode 3 18+
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Факты

О фильме

После событий, показанных в предыдущей части франшизы, проходит 6 лет. Главные герои стали примерными семьянинами. Но их жены заняты лишь тем, что растят маленьких детей. Забота о них отнимает все свободное время и силы. Мужчины мечтают о том, чтобы наконец наступил спокойный период, когда дети смогут сами о себе позаботиться. И вот однажды их фантазия воплощается в реальном мире. Малыши превращаются во взрослых, но это не приносит радости родителям.

  • Одну из ролей в российской комедии исполнила звезда Голливуда Шэрон Стоун. По слухам, за два съемочных дня ей заплатили 500 тысяч долларов, что составило примерно одну пятую часть бюджета.
  • Кроме полнометражной ленты создатели выпустили на экраны телевизоров сериал с одноименным названием. Показ шоу состоялся после выхода в прокат самого фильма.
  • Съемки велись в небольшом городке в Неваде, а также в Москве.
  • Кадры из ленты использовались в музыкальном клипе «Мы верим в любовь» Светланы Тарабаровой. Песня стала официальным саундтреком комедии. Для съемок в клипе певице пришлось переодеваться столько раз, что она сбилась со счета.
  • Филипп Киркоров вновь вернулся к роли своего персонажа – Святого Валентина.

В жизни каждого отца, рано или поздно наступает момент,  когда жена улетает на заслуженный отдых, а он остается один на один с собственным ребенком. Казалось бы – ничего сложного! Также подумали Игорь, Артем и Сауна, даже не подозревая, какой «водопад» приключений накроет их с головой.  Измученные «прелестями» отцовства, парни встречают своего старого приятеля Святого Валентина. Снимая стресс за бутылочкой виски, ребята в шутку мечтают о том, чтобы  их дети поскорее стали взрослыми.

А на утро, шокированные папаши понимают - их мечта сбылась и  теперь они на собственной шкуре поймут, что значит поговорка: «Большие дети – большие проблемы…»

Любовь в большом городе 3 - трейлер без цензуры
Любовь в большом городе 3  трейлер без цензуры
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 31 декабря 2013
Дата выхода
31 декабря 2013 Россия Централ Партнершип 12+
1 января 2014 Беларусь
1 января 2014 Казахстан
10 января 2014 Литва N-13
31 декабря 2013 США
2 января 2014 Украина
Сборы в мире $18 717 556
Производство First Breath Films, Студия «Квартал-95», Leopolis
Другие названия
Lyubov v bolshom gorode 3, Armastus suures linnas 3, Love in the Big City 3, Love in Vegas, Meilė Niujorke 3: žmonos atostogose, Mīlestība un lielpilsēta 3, Miłość w wielkim mieście 3, No Love in the City 3, Totul despre dragoste 3, Любовь в большом городе 3
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
Дэвид Додсон
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 33 голоса
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3146 В жанре «комедия»  853 В фильмах России  456
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Сборище бездарных актеришек в бездарном опусе,который можно смотреть разве что с похмелья в новогодние каникулыОдин Вилле Хаапасало спасает эту… Читать дальше…
Obniman 2 апреля 2015, 12:51
ходил сегодня,03.01.2014, понравилась комедия, смешная, простая, легкая, для будущих молодоженов самое оно)) ну и тем кто думает о детях) сходите весело)
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Любовь в большом городе 3 - трейлер без цензуры
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Любовь в большом городе 3 - светлана тарабарова "мы верим в любовь"
Любовь в большом городе 3 Светлана тарабарова "мы верим в любовь"
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