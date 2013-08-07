Майор, 2013

Спеша в роддом к жене, майор полиции Сергей Соболев случайно насмерть сбивает машиной семилетнего мальчика прямо на глазах у его матери. Сергей понимает, что виноват, но сложившаяся в государстве и правоохранительных органах система позволяет ему воспользоваться служебным положением и выйти сухим из воды. Попытавшись избежать тюрьмы, майор запускает целую череду трагических событий.
В день долгожданных родов своей жены майор полиции Сергей Соболев (Денис Шведов) мчится в роддом вне себя от счастья. На скользкой зимней дороге он насмерть сбивает шестилетнего мальчика на глазах у несчастной матери. Превышение скорости, неосторожность и пешеходный переход – доказательства очевидны, как и нежелание молодого отца угодить за решетку. Майор использует свое служебное положение, чтобы оправдать себя… Сам того не желая, он запускает целую череду смертей, остановить которую решится слишком поздно.