Майор, 2013

В день долгожданных родов своей жены майор полиции Сергей Соболев (Денис Шведов) мчится в роддом вне себя от счастья. На скользкой зимней дороге он насмерть сбивает шестилетнего мальчика на глазах у несчастной матери. Превышение скорости, неосторожность и пешеходный переход – доказательства очевидны, как и нежелание молодого отца угодить за решетку. Майор использует свое служебное положение, чтобы оправдать себя… Сам того не желая, он запускает целую череду смертей, остановить которую решится слишком поздно.