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Киноафиша Фильмы Майор

Майор, 2013

2013 / Россия
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Спеша в роддом к жене, майор полиции Сергей Соболев случайно насмерть сбивает машиной семилетнего мальчика прямо на глазах у его матери. Сергей понимает, что виноват, но сложившаяся в государстве и правоохранительных органах система позволяет ему воспользоваться служебным положением и выйти сухим из воды. Попытавшись избежать тюрьмы, майор запускает целую череду трагических событий. 

  • Все уличные сцены снимали на фотоаппарат. 
  • Режиссёр Юрий Быков признал, что образ майора Соболева был частично основан на майоре Денисе Евсюкове, который расстрелял несколько человек в московском супермаркете.
  • В 2018 году компанией “Netflix” по мотивам фильма был снят сериал “Семь секунд”.
  • Юрий Быков выступил в роли режиссера, сценариста и монтажера, а также сыграл одну из ролей. 
  • Слоган фильма: “Майор — просто человек”. 
  • В российском прокате криминальная драма вышла в цифровом формате и всего десятью копиями.
  • Фильм получил главные призы 16-го Шанхайского международного кинофестиваля: “За лучший фильм”, “Лучшую режиссуру” и “За выдающийся художественный вклад”.
  • В сцене, когда Коршунов и Соболев подъезжают на автомобиле к месту ДТП, отчетливо видно, что номера машины заляпаны грязью. Но после телефонного звонка номерной знак становится абсолютно чистым.

В день долгожданных родов своей жены майор полиции Сергей Соболев (Денис Шведов) мчится в роддом вне себя от счастья. На скользкой зимней дороге он насмерть сбивает шестилетнего мальчика на глазах у несчастной матери. Превышение скорости, неосторожность и пешеходный переход – доказательства очевидны, как и нежелание молодого отца угодить за решетку. Майор использует свое служебное положение, чтобы оправдать себя… Сам того не желая, он запускает целую череду смертей, остановить которую решится слишком поздно.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 7 августа 2013
Премьера в мире 7 августа 2013
Возраст 18+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Юрий Быков
Юрий Быков
В ролях
Денис Шведов
Денис Шведов
Ирина Низина
Илья Исаев
Юрий Быков
Юрий Быков
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
20:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Первая половина фильма действительно идет по закономерной цепочке как дебют в шахматной партии. Однако потом режиссер начинает делать оживляющие… Читать дальше…
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13 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 российских фильмов, которые очень тепло приняли за рубежом «Левиафан», «Майор» и другие проекты, которые на родине ругали или просто не заметили. Зато на Западе эти картины хвалили, вручали им награды или даже снимали собственное кино по их мотивам.
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26 апреля 2021 17:22
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«Майор» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
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