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Warm Bodies

Тепло наших тел, 2013

2013 / США
7.8 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Не так давно мир поглотила болезнь, уничтожившая большинство населения планеты. Теперь по земле ходят мертвые, стремясь убить оставшихся в живых. Они могут общаться между собой и сохранили основные функции. Но зомби по имени R чувствует, что может сделать больше. Вместо того чтобы съесть попавшую в ловушку девушку, он помогает ей спастись. Между ними завязываются непростые отношения, которые не могут понять ни люди, ни мертвецы. Но это единственный путь к спасению для всех.

  • В основу сюжета легла книга с одноименным названием Айзека Мариона, вышедшая в 2010 году.
  • В истории есть множество отсылок к трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Имена главных героев начинаются с тех же букв. Кроме того, в одном из эпизодов R разговаривает с Джули у ее дома. Сцена очень похожа на разговор пары из пьесы, который велся с балкона.
  • Чтобы предельно реалистично изобразить ходячих трупов, актеры и статисты проходили обучение в так называемом «лагере зомби», где их учили двигаться, ходить и издавать звуки.
  • Ожившие мертвецы в этой ленте не моргают. Лишь после того как они вновь становятся людьми, эта функция возвращается.
  • На постере картины главный герой дарит своей избраннице цветы. В самом фильме нет похожего эпизода.

Мир поражен чумой и стоит на грани вымирания. Покойники ходят по земле и норовят употребить в пищу живых, которые, оставшись в катастрофическом меньшинстве, с трудом держат оборону. Перемены начинаются, когда один зомби, чье имя при жизни начиналось на «Р», спасает девушку вместо того, чтобы ее съесть. Дружба, завязавшаяся между представителями враждующих сторон, грозит обоим самыми нехорошими последствиями. Но Р и Джули, сами того не подозревая, держат в руках простой и единственный ключ к спасению гибнущего мира.

7.8 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 31 января 2013
Премьера онлайн 29 июня 2021
Премьера в мире 31 января 2013
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Джонатан Левин
Джонатан Левин
В ролях
Николас Холт
Николас Холт
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Аналей Типтон
Джон Малкович
Джон Малкович
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тепло наших тел 13 постеров
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Тепло наших тел
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«Тепло наших тел» – экранизация опубликованного в 2010 году одноименного дебютного романа Айзека Мариона (молодого сиэтльца, никогда не учившегося даже в колледже и всю жизнь работавшего на самых эксцентрических должностях: поставщика смертных лож для пациентов хосписа, надзирателя во время родительских встреч в доме опеки и т. п.) – фактически вариация на темы «Ромео и Джульетты». Собственно, главных героев так и зовут: она – Джули, он – Р,…
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Афоня 2 апреля 2015, 12:51
НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ВЗЯТЬ и из зомби превратиться в человека!!! Ну есть же правила,зомби безмозглые ходячие трупы пожирающие человеческие мозги на… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Иной раз бывает, кино не идет, постареть под него надо, что ли... Вроде всё хорошо, но не созвучно. Думаю себе, что лет через 5-10 надо будет… Читать дальше…
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