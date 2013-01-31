Тепло наших тел, 2013

Не так давно мир поглотила болезнь, уничтожившая большинство населения планеты. Теперь по земле ходят мертвые, стремясь убить оставшихся в живых. Они могут общаться между собой и сохранили основные функции. Но зомби по имени R чувствует, что может сделать больше. Вместо того чтобы съесть попавшую в ловушку девушку, он помогает ей спастись. Между ними завязываются непростые отношения, которые не могут понять ни люди, ни мертвецы. Но это единственный путь к спасению для всех.
Мир поражен чумой и стоит на грани вымирания. Покойники ходят по земле и норовят употребить в пищу живых, которые, оставшись в катастрофическом меньшинстве, с трудом держат оборону. Перемены начинаются, когда один зомби, чье имя при жизни начиналось на «Р», спасает девушку вместо того, чтобы ее съесть. Дружба, завязавшаяся между представителями враждующих сторон, грозит обоим самыми нехорошими последствиями. Но Р и Джули, сами того не подозревая, держат в руках простой и единственный ключ к спасению гибнущего мира.