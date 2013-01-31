Тепло наших тел, 2013

Не так давно мир поглотила болезнь, уничтожившая большинство населения планеты. Теперь по земле ходят мертвые, стремясь убить оставшихся в живых. Они могут общаться между собой и сохранили основные функции. Но зомби по имени R чувствует, что может сделать больше. Вместо того чтобы съесть попавшую в ловушку девушку, он помогает ей спастись. Между ними завязываются непростые отношения, которые не могут понять ни люди, ни мертвецы. Но это единственный путь к спасению для всех.