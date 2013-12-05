Тихоокеанский лайнер. Полуобнаженные красотки, участвующие в конкурсе красоты. Шампанское и голубой океан… О таком бывшая звезда телевидения, а ныне ведущий дешевых свадеб, даже и не мечтал. Однако круиз мечты неожиданно прервется цепью невероятных событий. И наш герой окажется на необитаемом острове, в окружении трех финалисток конкурса — принципиальной стервы, паникерши и классической блондинки.

Что делать? Ведь лишившись возможности выиграть вожделенную корону, девушки его наверняка порвут на кусочки…. Значит надо продолжать конкурс! Сделав вид, что так задумано, Роман начинает представление. Он убеждает девиц, что на острове понатыканы скрытые камеры и микрофоны, шоу выводится в эфир одного из главных каналов, и вся страна теперь следит за финалом конкурса красоты! И всего то нужно — пройти пару испытаний под прицелом вон того ближайшего кокоса… то есть камеры. И пока девушки включились в соревнования, наш герой ищет путь спасения с острова…