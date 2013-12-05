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Киноафиша Фильмы Остров везения

Остров везения

Ostrov vezeniya 18+
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О фильме

Дни былой славы бывшей звезды телевидения остались далеко позади. Теперь он ведет свадьбы. Неожиданно Рома получает шанс отправиться в поездку на тихоокеанском лайнере. В круизе его мечты проходит конкурс красоты, в котором участвуют самые привлекательные девушки. О таком главный герой и не мечтал, но случайно он окажется на необитаемом острове в сопровождении трех знойных красоток. Лишившись шанса выиграть корону, они превращаются в настоящих фурий. И тогда Рома придумывает гениальный план.

  • Съемки велись в Таиланде, недалеко от Пхукета – на острове Хонг. Отдельные эпизоды снимали в Москве.
  • Работа стала дебютом режиссера Кирилла Козлова в большом кино. Он впервые снял полнометражную ленту, хотя до этого был постановщиком одной из новелл в «Мамах». Кроме того, раньше он работал на монтаже картин, которые выпускала студия Enjoy Movies. Она же создала «Остров везения».
  • При бюджете 2 млн. долларов картина собрала в мировом прокате почти 5 млн.
  • Сценаристы Святослав Савченко и Константин Трофимов уже не раз работали в тандеме.
  • Светлана Ходченкова в фильме появляется с часами известного швейцарского бренда, который выбрал ее в качестве модели для рекламы.

Тихоокеанский лайнер. Полуобнаженные красотки, участвующие в конкурсе красоты. Шампанское и голубой океан… О таком бывшая звезда телевидения, а ныне ведущий дешевых свадеб, даже и не мечтал. Однако круиз мечты неожиданно прервется цепью невероятных событий. И наш герой окажется на необитаемом острове, в окружении трех финалисток конкурса — принципиальной стервы, паникерши и классической блондинки.

Что делать? Ведь лишившись возможности выиграть вожделенную корону, девушки его наверняка порвут на кусочки…. Значит надо продолжать конкурс! Сделав вид, что так задумано, Роман начинает представление. Он убеждает девиц, что на острове понатыканы скрытые камеры и микрофоны, шоу выводится в эфир одного из главных каналов, и вся страна теперь следит за финалом конкурса красоты! И всего то нужно — пройти пару испытаний под прицелом вон того ближайшего кокоса… то есть камеры. И пока девушки включились в соревнования, наш герой ищет путь спасения с острова…

Остров везения - трейлер 1
Остров везения  трейлер 1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 5 декабря 2013
Дата выхода
5 декабря 2013 Россия КароПрокат 16+
5 декабря 2013 Беларусь
5 декабря 2013 Казахстан
13 декабря 2013 Литва N-16
5 декабря 2013 Украина
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $4 222 736
Производство Enjoy Movies
Другие названия
Ostrov vezeniya, Lucky Island, Sėkmės sala, Veiksmes sala, Острів везіння, Остров везения
Режиссер
Кирилл Козлов
В ролях
Роман Юнусов
Роман Юнусов
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.1
Оцените 25 голосов
3.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3685 В жанре «комедия»  1032 В фильмах России  662
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Думаю,что все уже примерно представляют,что такое комедия от Андреасянов
Но этот их новый,простите за мой французский,высер хуже чем Карлсон,Что… Читать дальше…
Питерская 2 апреля 2015, 12:51
смотрели давно, но вспоминать приятно, хотя я не люблю сестер Зайцевых из камеди. но ходченкова как всегда супер. и другие фигуристые девочки.

а так смысла нет вообще. 4/10
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Остров везения - трейлер 1
Остров везения Трейлер 1
Остров везения - неудачные дубли
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