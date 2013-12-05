Дни былой славы бывшей звезды телевидения остались далеко позади. Теперь он ведет свадьбы. Неожиданно Рома получает шанс отправиться в поездку на тихоокеанском лайнере. В круизе его мечты проходит конкурс красоты, в котором участвуют самые привлекательные девушки. О таком главный герой и не мечтал, но случайно он окажется на необитаемом острове в сопровождении трех знойных красоток. Лишившись шанса выиграть корону, они превращаются в настоящих фурий. И тогда Рома придумывает гениальный план.
Тихоокеанский лайнер. Полуобнаженные красотки, участвующие в конкурсе красоты. Шампанское и голубой океан… О таком бывшая звезда телевидения, а ныне ведущий дешевых свадеб, даже и не мечтал. Однако круиз мечты неожиданно прервется цепью невероятных событий. И наш герой окажется на необитаемом острове, в окружении трех финалисток конкурса — принципиальной стервы, паникерши и классической блондинки.
Что делать? Ведь лишившись возможности выиграть вожделенную корону, девушки его наверняка порвут на кусочки…. Значит надо продолжать конкурс! Сделав вид, что так задумано, Роман начинает представление. Он убеждает девиц, что на острове понатыканы скрытые камеры и микрофоны, шоу выводится в эфир одного из главных каналов, и вся страна теперь следит за финалом конкурса красоты! И всего то нужно — пройти пару испытаний под прицелом вон того ближайшего кокоса… то есть камеры. И пока девушки включились в соревнования, наш герой ищет путь спасения с острова…
|5 декабря 2013
|Россия
|КароПрокат
|16+
|5 декабря 2013
|Беларусь
|5 декабря 2013
|Казахстан
|13 декабря 2013
|Литва
|N-16
|5 декабря 2013
|Украина
Но этот их новый,простите за мой французский,высер хуже чем Карлсон,Что… Читать дальше…
а так смысла нет вообще. 4/10