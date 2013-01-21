История подростка, который нашел в себе силы противостоять жестокому отчиму и снова обрел контакт с матерью. И все это благодаря дружбе, завязавшейся у героя однажды летом.
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