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Постер фильма Дорога, дорога домой
7.4
Дорога, дорога домой - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Дорога, дорога домой
7.4

Дорога, дорога домой

, 2013
The Way Way Back
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дорога, дорога домой
7.4
Дорога, дорога домой - Трейлер 2
Дорога, дорога домой  Трейлер 2

О фильме

История подростка, который нашел в себе силы противостоять жестокому отчиму и снова обрел контакт с матерью. И все это благодаря дружбе, завязавшейся у героя однажды летом.

В ролях

Стив Карелл
Стив Карелл
Trent
Лиам Джеймс
Лиам Джеймс
Duncan
Анна-София Робб
Анна-София Робб
Susanna
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Betty
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Оуэн
Аманда Пит
Аманда Пит
Joan
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Pam
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Кейтлин
Роб Кордри
Роб Кордри
Kip
Ривер Александр
Peter
Режиссер Нат Факсон, Джим Рэш
Сценарист Нат Факсон, Джим Рэш
Композитор Роб Симонсен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 28 сентября 2013
Премьера в мире 21 января 2013
Дата выхода
21 января 2013 Россия 12+
6 июня 2013 Австралия
26 сентября 2013 Бразилия
28 августа 2013 Великобритания
5 декабря 2013 Германия
18 июля 2013 Дания
8 августа 2013 Израиль
28 августа 2013 Ирландия
25 октября 2013 Испания
28 ноября 2013 Италия
21 января 2013 Казахстан
5 июля 2013 США
21 января 2013 Украина
27 ноября 2013 Франция
12 июля 2013 Швеция
MPAA PG-13
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $26 474 920
Производство Sycamore Pictures, The Walsh Company, Madison Wells
Другие названия
The Way, Way Back, The Way Way Back, Cet été-là, Desde muy, muy atrás, O Verão da Minha Vida, Un camino hacia mí, Az első igazi nyár, C'era una volta un'estate, Đường Trở Về, El camino de vuelta, Ganz weit hinten, Geri Dönüş Yolu, Ha'olam al pi Duncan, Kaua aega tagasi, Ljeto za sjećanje, Moje nepozabno poletje, Najlepsze najgorsze wakacje, Nezabudnuteľné prázdniny, Nezapomenutelné prázdniny, Poolside Days, Pûrusaido Deizu, Put povratka, The Way Back, Дорога, дорога додому, Дорога, дорога домой, Едно време, онова лято, プールサイド・デイズ, 三分男孩, Desde Muy Muy Atras, Cet ete la, 往返之路, 더 웨이 웨이 백, Un camino hacia mi, 心路源泉

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Дорога, дорога домой - Трейлер 2
Дорога, дорога домой Трейлер 2
Дорога, дорога домой - Международный трейлер
Дорога, дорога домой Международный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
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саундтрек фильма Дорога, дорога домой

Цитаты

Owen Ты меня разочаровал, парень. Опоздал. Собираться сделать это привычкой?
Duncan Что?
Owen Ты уволен!
Duncan Но я только...
Owen [протягивает руку] Ты прав. Добро пожаловать обратно. С бонусами.

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Отпадный Сэм Рокуэлл сделал фильм, я считаю. Обаятельный раздолбай в качестве приятеля и наставника, и вместо унылой драмы о взрослении получилась… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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