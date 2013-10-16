На железнодорожных путях неожиданным образом пересекаются жизненные пути двух совершенно непохожих друг на друга главных героев, бездомного подростка, прозванного Стариком, и спасенного им неудавшегося самоубийцы по кличке Хип. В благодарность спасителю Хип поселяет его в своей квартире и пытается помочь ему нащупать свой жизненный путь. Между тем запутавшийся Старик грезит мечтами о счастливой жизни в Европе. Смогут ли герои помочь друг другу шире взглянуть на мир и изменить свою жизнь, или их путям суждено столь же неожиданно разойтись?
В основе сюжета фильма жизненные пути двух людей — взрослого человека и подростка, пересекаются в тот момент, когда оба они стоят на краю жизни. Подросток случайно спасает жизнь взрослого. Взрослый видит, что парень, спасший его, почти след в след шагает по той же тропинке, которая его самого чуть не привела к гибели…
|16 октября 2013
|Россия
|16+
|16 октября 2013
|Казахстан
|16 октября 2013
|Украина