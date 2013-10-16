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Киноафиша Фильмы Совсем не простая история

Совсем не простая история

Sovsem ne prostaya istoriya 18+
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О фильме

На железнодорожных путях неожиданным образом пересекаются жизненные пути двух совершенно непохожих друг на друга главных героев, бездомного подростка, прозванного Стариком, и спасенного им неудавшегося самоубийцы по кличке Хип. В благодарность спасителю Хип поселяет его в своей квартире и пытается помочь ему нащупать свой жизненный путь. Между тем запутавшийся Старик грезит мечтами о счастливой жизни в Европе. Смогут ли герои помочь друг другу шире взглянуть на мир и изменить свою жизнь, или их путям суждено столь же неожиданно разойтись? 

  • Сценарист фильма Анатолий Шатских считает эту историю метафорической, хотя она и отталкивается от социального контекста, проблем эмиграции и поисков себя. 
  • Натурные съемки проводились в Москве, в основном на Большой Никитской улице, а интерьеры квартиры главного героя были сняты в павильонах киностудии Мосфильм. 
  • Для 14-летнего Алексея Ионова, исполнившего роль Старика, это первая работа в кино, хотя мальчик с трех лет занимался хоккеем. Даниил Спиваковский, сыгравший Хипа, часто помогал младшему коллеге на площадке, хотя нередко раздражался, когда у того что-то не получалось. Режиссер тщательно наблюдал за развитием их отношений, и многое из происходящего за кадром нашло отражение в самом фильме. 

В основе сюжета фильма жизненные пути двух людей — взрослого человека и подростка, пересекаются в тот момент, когда оба они стоят на краю жизни. Подросток случайно спасает жизнь взрослого. Взрослый видит, что парень, спасший его, почти след в след шагает по той же тропинке, которая его самого чуть не привела к гибели…

Совсем не простая история - международный трейлер
Совсем не простая история  международный трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 16 октября 2013
Дата выхода
16 октября 2013 Россия 16+
16 октября 2013 Казахстан
16 октября 2013 Украина
Производство Stella Production
Другие названия
Sovsem ne prostaya istoriya, Совсем не простая история
Режиссер
Федор Попов
Федор Попов
В ролях
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Алексей Ионов
Юлия Йенч
Юлия Йенч
Евгения Крегжде
Евгения Крегжде
Дмитрий Калистратов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Совсем не простая история

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Совсем не простая история - международный трейлер
Совсем не простая история Международный трейлер
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