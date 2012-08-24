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Кон-Тики Кон-Тики
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Kon-Tiki

Кон-Тики, 2012

2012 / Великобритания / Норвегия / Дания
5.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Биографическая драма режиссерского дуэта в лице Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга стала самым дорогим кинематографическим проектом Норвегии. Более комфортным условиям павильона создатели ленты предпочли бескрайние просторы открытого океана, где и отсняли большинство эпизодов. Эпичная норвежская кинолента основана на оскароносном одноименном черно-белом документальном фильме 1950 года, созданном археологом, путешественником и писателем из Норвегии Туром Хейердалом. Кроме того, в основу сюжета легла им же написанная книга под названием «Путешествие на Кон-Тики».

  • Большая часть фильма создавалась на норвежском и английском языках одновременно, чтобы получить международное финансирование.
  • Британский продюсер Джереми Томас планировал сделать эту киноленту еще с 1996 года. В 2002 году Томасу удалось получить права на книгу Тура Хейердала, это произошло как раз незадолго до смерти знаменитого мореплавателя.
  • Олав Хейердал, внук главного героя, в 2006 году совершил аналогичное путешествие через Тихий океан из Перу в Полинезию, чтобы выказать уважение отважному поступку его дедушки. Подробности можно увидеть в документалке 2007 года «Экспедиция Тангароа».

Приключенческая картина, в основе которой лежит подвиг всемирно известного путешественника Тура Хейердала, совершившего в 1947 году эпическую экспедицию — пересечение Тихого океана на маленьком шатком плотике Кон-Тики. Гигантские киты, схватки с голодными акулами, грозовой шторм, раздирающий ветер, битва за жизнь посреди бушующей стихии…. Героям предстоит проявить немалую силу и трудолюбие, чтобы этот день не стал последним. Это невероятное путешествие навсегда изменит людей, которые рискнули в него отправиться.

5.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 апреля 2013
Премьера в мире 24 августа 2012
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Хоаким Роннинг
Хоаким Роннинг
В ролях
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард
Одд Магнус Уильямсон
Якоб Офтебро
Якоб Офтебро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кон-Тики 3 постера
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Кон-Тики
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
впечатляет. Временами, правда, кажется, что плот не плывет вовсе, а стоит неподвижно в каком-то бассейне.

Тур Хейердал даже плавать не умел✊
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