Кон-Тики, 2012

Биографическая драма режиссерского дуэта в лице Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга стала самым дорогим кинематографическим проектом Норвегии. Более комфортным условиям павильона создатели ленты предпочли бескрайние просторы открытого океана, где и отсняли большинство эпизодов. Эпичная норвежская кинолента основана на оскароносном одноименном черно-белом документальном фильме 1950 года, созданном археологом, путешественником и писателем из Норвегии Туром Хейердалом. Кроме того, в основу сюжета легла им же написанная книга под названием «Путешествие на Кон-Тики».
Приключенческая картина, в основе которой лежит подвиг всемирно известного путешественника Тура Хейердала, совершившего в 1947 году эпическую экспедицию — пересечение Тихого океана на маленьком шатком плотике Кон-Тики. Гигантские киты, схватки с голодными акулами, грозовой шторм, раздирающий ветер, битва за жизнь посреди бушующей стихии…. Героям предстоит проявить немалую силу и трудолюбие, чтобы этот день не стал последним. Это невероятное путешествие навсегда изменит людей, которые рискнули в него отправиться.
Тур Хейердал даже плавать не умел✊