Тебе конец!, 2013

Криспиан Дэвисон и его подруга Эрин отправляются на семейное торжество в загородный особняк, принадлежащий родителям парня. Однако насладиться общением с родственниками не удается никому. В дом вторгаются несколько маньяков в звериных масках, цель которых — истребить всех собравшихся. Но злодеи явно не рассчитывали на то, что Эрин обладает не только инстинктом самосохранения, но и опытом выживания в экстремальных условиях.