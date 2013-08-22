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Тебе конец!, 2013

2013 / США
7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэвисоны – благополучная семья, ведущая размеренную и безбедную жизнь. Однажды они полным составом встречаются в загородном особняке, чтобы отметить важную дату – годовщину свадьбы родителей. Праздничный ужин прерывает жестокое нападение таинственной преступной банды, действующей в неизвестных целях. В хозяев дома полетят ножи, стрелы арбалетов и топоры, сопровождаемые зловещими угрозами и кровавыми надписями на стенах. Кому понадобилось так беспощадно истреблять мирных граждан, которые никому не помешали? Для чего семейное торжество превратили в настоящий ад?

  • Адам Уингард, режиссер фильма, известен своими работами в жанре хоррор. Многие зрителям уже знакомы его работы «Азбука смерти», «Ужасный способ умереть», «Череп на колесах» и другие.
  • В роли убийцы, носящего маску тигра, в фильме появляется Саймон Барретт, сценарист киноленты.
  • Ширни Винсон с Венди Гленн в действительности были хорошими друзьями и соседями по комнате.
  • Основная съемочная локация – старинный заброшенный особняк, который последние двенадцать лет пустовал.
  • Большая часть эпизодов снималась на ручную камеру, чтобы усилить эффект напряжения и создать гнетущую атмосферу.

Криспиан Дэвисон и его подруга Эрин отправляются на семейное торжество в загородный особняк, принадлежащий родителям парня. Однако насладиться общением с родственниками не удается никому. В дом вторгаются несколько маньяков в звериных масках, цель которых — истребить всех собравшихся. Но злодеи явно не рассчитывали на то, что Эрин обладает не только инстинктом самосохранения, но и опытом выживания в экстремальных условиях.

7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 29 августа 2013
Премьера в мире 22 августа 2013
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Адам Вингард
Адам Вингард
В ролях
Шарни Винсон
Шарни Винсон
Тай Уэст
Тай Уэст
Барбара Крэмптон
Барбара Крэмптон
Джо Сванберг
Роб Моран
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тебе конец! 21 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Такая хрень, просто трэндец. Смешного там только драматургия, это просто как будто взято из "Мистера Бина". Нет еще смешна мотивация… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 05/09/2013 - 20:20:44):Именно тогда она разделалась с последними как я думал свидетелями могущими хоть как-то подтвердить

Ржачный… Читать дальше…
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