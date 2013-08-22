Тебе конец!, 2013

Дэвисоны – благополучная семья, ведущая размеренную и безбедную жизнь. Однажды они полным составом встречаются в загородном особняке, чтобы отметить важную дату – годовщину свадьбы родителей. Праздничный ужин прерывает жестокое нападение таинственной преступной банды, действующей в неизвестных целях. В хозяев дома полетят ножи, стрелы арбалетов и топоры, сопровождаемые зловещими угрозами и кровавыми надписями на стенах. Кому понадобилось так беспощадно истреблять мирных граждан, которые никому не помешали? Для чего семейное торжество превратили в настоящий ад?
Криспиан Дэвисон и его подруга Эрин отправляются на семейное торжество в загородный особняк, принадлежащий родителям парня. Однако насладиться общением с родственниками не удается никому. В дом вторгаются несколько маньяков в звериных масках, цель которых — истребить всех собравшихся. Но злодеи явно не рассчитывали на то, что Эрин обладает не только инстинктом самосохранения, но и опытом выживания в экстремальных условиях.
Ржачный… Читать дальше…