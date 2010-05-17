Беспредел, 2010

Сюжет повествует о борьбе за власть между токийскими кланами якудза, которые с одинаковой легкостью могут играть на фондовом рынке и разрушать залов патинко, над которыми клан Санмо-кай имеет власть перед лицом постоянных предательств и постоянно меняющихся пристрастий. Председатель Санмо-кай узнает, что его приспешник Икемото заключил союз с семьей Мурасе, торгующей наркотиками, и, мягко говоря, не очень этому рад. Последовавшее возмездие вызывает серию убийств, территориальных вторжений и сведения счетов, в то время как сотрудники правоохранительных органов слишком коррумпированы, чтобы вмешиваться. Кто же выйдет победителем из этой кровавой бани и на годы захватит власть над Токио?
В безжалостной борьбе за власть несколько кланов якудза оспаривают расположение Крестного отца. Главари поднимаются по иерархической лестнице в организации, не пренебрегая заговорами и лживыми клятвами верности. Опытный якудза Отомо наблюдает за развитием карьеры своих товарищей: оставив позади замысловатые татуировки и отрубленные пальцы, они штурмуют мир финансов. В мире коррупции, где царят предательство и месть, ни на минуту не прекращается борьба за достижение вершины или просто за выживание. Это — мир, где героев не существует…