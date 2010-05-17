Беспредел, 2010

Сюжет повествует о борьбе за власть между токийскими кланами якудза, которые с одинаковой легкостью могут играть на фондовом рынке и разрушать залов патинко, над которыми клан Санмо-кай имеет власть перед лицом постоянных предательств и постоянно меняющихся пристрастий. Председатель Санмо-кай узнает, что его приспешник Икемото заключил союз с семьей Мурасе, торгующей наркотиками, и, мягко говоря, не очень этому рад. Последовавшее возмездие вызывает серию убийств, территориальных вторжений и сведения счетов, в то время как сотрудники правоохранительных органов слишком коррумпированы, чтобы вмешиваться. Кто же выйдет победителем из этой кровавой бани и на годы захватит власть над Токио?