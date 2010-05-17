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Беспредел, 2010

2010 / Япония
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет повествует о борьбе за власть между токийскими кланами якудза, которые с одинаковой легкостью могут играть на фондовом рынке и разрушать залов патинко, над которыми клан Санмо-кай имеет власть перед лицом постоянных предательств и постоянно меняющихся пристрастий. Председатель Санмо-кай узнает, что его приспешник Икемото заключил союз с семьей Мурасе, торгующей наркотиками, и, мягко говоря, не очень этому рад. Последовавшее возмездие вызывает серию убийств, территориальных вторжений и сведения счетов, в то время как сотрудники правоохранительных органов слишком коррумпированы, чтобы вмешиваться. Кто же выйдет победителем из этой кровавой бани и на годы захватит власть над Токио? 

  • После череды более нетрадиционных фильмов, имевших ограниченный коммерческий успех, режиссер Такеши Китано решил сделать чисто развлекательное кино.
  • При написании сценария Китано начал с изобретения способов, которыми будут убиты персонажи в фильме, и только потом написал основную историю. 
  • Из-за строгих японских законов по контролю над огнестрельным оружие все пистолеты в фильме пластиковые. Эту игрушку называют «модельным пистолетом».
  • Лимузин Мураса – это Nissan Fuga, флагманская модель компании на внутреннем рынке Японии. Варианты Fuga продаются как линейка Infiniti M в других регионах мира.

В безжалостной борьбе за власть несколько кланов якудза оспаривают расположение Крестного отца. Главари поднимаются по иерархической лестнице в организации, не пренебрегая заговорами и лживыми клятвами верности. Опытный якудза Отомо наблюдает за развитием карьеры своих товарищей: оставив позади замысловатые татуировки и отрубленные пальцы, они штурмуют мир финансов. В мире коррупции, где царят предательство и месть, ни на минуту не прекращается борьба за достижение вершины или просто за выживание. Это — мир, где героев не существует…

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 25 апреля 2013
Премьера в мире 17 мая 2010
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Такеши Китано
Такеши Китано
В ролях
Такеши Китано
Такеши Китано
Рио Касэ
Рэндзи Исибаси
Киппеи Шина
Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Беспредел 5 постеров
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Павел Куличенко 5 марта 2023, 15:20
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