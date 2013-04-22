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Постер фильма Белый лебедь
Постер фильма Белый лебедь
Рейтинги
4.2 Рейтинг IMDb: 4.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Белый лебедь

Белый лебедь

Assassins Run 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История прима-балерины, ее американского мужа и их маленькой дочери Нины. «Человек без лица», маньяк-психопат Роман, старается разрушить счастливую жизнь семьи. Герой Слейтера погибает при таинственных обстоятельствах. Майю, красивую русскую балерину, начинает преследовать мафия. Коррумпированные полицейские сажают девушку в тюрьму, а когда приходит время освобождения, ей предстоит вступить в борьбу за жизнь похищенной дочери.

Белый лебедь - трейлер
Белый лебедь  трейлер
Страна США / Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 22 апреля 2013
Дата выхода
23 апреля 2013 Россия 16+
22 апреля 2013 Австралия
23 апреля 2013 Казахстан
23 апреля 2013 США
23 апреля 2013 Украина
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Производство Live Video, Whale Studio
Другие названия
Assassins Run, Cisne blanco, Farar e Adamkosh, Gyilkos tánc, Na Mira da Morte, Sát Thủ Tẩu Thoát, Shadows of the White Nights, Silent Assassins - Lautlose Killer, White Swan, Белый лебедь, Бял лебед, ワイルド・スワン
Режиссер
Роберт Кромби
В ролях
Софья Ская
Коул Хаузер
Коул Хаузер
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Марианна Халифман
Ромуальд Макаренко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.2
Оцените 11 голосов
4.2 IMDb
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