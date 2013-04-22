История прима-балерины, ее американского мужа и их маленькой дочери Нины. «Человек без лица», маньяк-психопат Роман, старается разрушить счастливую жизнь семьи. Герой Слейтера погибает при таинственных обстоятельствах. Майю, красивую русскую балерину, начинает преследовать мафия. Коррумпированные полицейские сажают девушку в тюрьму, а когда приходит время освобождения, ей предстоит вступить в борьбу за жизнь похищенной дочери.
|23 апреля 2013
|Россия
|16+
|22 апреля 2013
|Австралия
|23 апреля 2013
|Казахстан
|23 апреля 2013
|США
|23 апреля 2013
|Украина