Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Форсаж 6 Форсаж 6
Киноафиша Фильмы Форсаж 6
Furious 6

Форсаж 6, 2013

2013 / США
7.8 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Люк Хоббс, специальный агент Дипломатической службы безопасности, вынужден просить о помощи Доминика Торетто, скрывающегося с украденными в предыдущем фильме франшизы деньгами: нужно остановить банду гонщиков-преступников под руководством бывшего спецназовца. Доминик соглашается, но у него есть личные мотивы: в их составе находится его бывшая девушка, которую он считал погибшей… 

  • Когда Хоббс прибывает на барбекю, Роман замечает, что им «лучше спрятать детское масло», на что Хоббс отвечает: «Лучше спрячь этот гигантский лоб». Фраза Хоббса была импровизирована Дуэйном Джонсоном, так что Лудакрис, выплевывающий свой напиток, и потерявший дар речи Гибсон – спонтанные, искренние реакции актеров. 
  • В сцене в Лондоне, когда Дом мчится с Летти, маленький азиатский мальчик с наблюдает за гонкой из классического лондонского двухэтажного автобуса. Этот же ребенок был показан наблюдающим за Домом и Брайаном, когда они открывали сейф в предыдущем фильме серии. Это сын основного режиссера франшизы, Джастина Лина.
  • Изначально планировалось, что танковая погоня будет создана с помощью компьютерной графики, но режиссер Джастин Лин настаивал на том, что это нужно сделать по-настоящему, лишь с некоторыми улучшениями компьютерной графикой. 
     

После того, как Дом и Брайн были в Рио и ограбили, и свергли империю вора в законе, и их команда получила 100 миллионов, наши герои оказались разбросаны по всему миру. Но их не способность вернуться домой и вечно жить в бегах, сделала их жизнь неполной.

Между тем, Хоббс отслеживал организацию смертельно опасных наемников-водителей по двенадцати странам, чьим вдохновителем и вторым-в-команде стала любовь Дома, которую считали мертвой, Летти. Единственный способ остановить криминальный наряд, это превосходить их на улицах, поэтому Хоббс спрашивает Дома, сможет ли собраться его элитная команда в Лондоне. Оплата? Полное помилование для всех, чтобы они смогли вернуться домой к своей семье.

7.8 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 23 мая 2013
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 7 мая 2013
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джастин Лин
Джастин Лин
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Пол Уокер
Пол Уокер
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Люк Эванс
Люк Эванс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу (2019)
7.9401197
Форсаж 8
Форсаж 8 (2017)
7.8863635
Форсаж 7
Форсаж 7 (2015)
7.7234044
Тачка №19
Тачка №19 (2013)
6.8
Форсаж 5
Форсаж 5 (2011)
8.282609
Форсаж 4
Форсаж 4 (2009)
7.924603
Тройной форсаж: Токийский дрифт
Тройной форсаж: Токийский дрифт (2006)
7.4871793
Двойной форсаж
Двойной форсаж (2003)
7.7941175
Форсаж
Форсаж (2001)
7.9473686
Фильм находится в подборках
Фильмы про гонки Фильмы про гонки
Все части «Форсажа» Все части «Форсажа»
Постер фильма Форсаж 6 2 постера
MTV Movie & TV Awards Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Форсаж 6 смотреть онлайн

Форсаж 6
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Форсаж: Хоббс и Шоу
 
Форсаж 8
 
Форсаж 7
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Mix 2 апреля 2015, 12:51
ПОСЛЕ КОНЦА ФИЛЬМ НЕ УХОДИТЬ! Через 30 секунд вы увидите ТАКОЕ! что не в какие ворота, но блин круто ааааа не скажу!Итак), это было вступление.… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
неплохой местами юмор спас фильм, я считаю...иначе это был бы сплошной , смотреть который можно только по накурке или под чем-нить еще...сценариста… Читать дальше…
Отзывы Написать
116 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Форсаж 6
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Когда и где «Форсаж» покажут по телевизору Киноафиша составила программу показа всех фильмов «Форсаж» в январе - феврале 2022. Мир гоночных машин, ограблений и семейных ценностей возвращается на экраны телевизоров!
Написать
28 января 2022 18:53
Семья важнее законов физики: 15 самых сумасшедших трюков франшизы «Форсаж» Не менее крутые трюки можно увидеть в новой части франшизы: «Форсаж: Хоббс и Шоу» уже в кинотеатрах.
Написать
1 августа 2019 16:55
К черту физику: самые безумные экшн-сцены франшизы «Форсаж» «Форсаж» в далеком 2001 году начинался как гоночная франшиза, но за прошедшие 16 лет превратился в фестиваль зрелищных, адреналиновых и зачастую абсолютно безумных погонь, взрывов и каскадерских
Написать
18 апреля 2017 18:15
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 4
Дублированный трейлер 4
клип к фильму
Клип к фильму
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши