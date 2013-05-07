Форсаж 6, 2013

После того, как Дом и Брайн были в Рио и ограбили, и свергли империю вора в законе, и их команда получила 100 миллионов, наши герои оказались разбросаны по всему миру. Но их не способность вернуться домой и вечно жить в бегах, сделала их жизнь неполной.

Между тем, Хоббс отслеживал организацию смертельно опасных наемников-водителей по двенадцати странам, чьим вдохновителем и вторым-в-команде стала любовь Дома, которую считали мертвой, Летти. Единственный способ остановить криминальный наряд, это превосходить их на улицах, поэтому Хоббс спрашивает Дома, сможет ли собраться его элитная команда в Лондоне. Оплата? Полное помилование для всех, чтобы они смогли вернуться домой к своей семье.