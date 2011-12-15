Врата дракона, 2011

Восточное и Западное бюро евнухов берет страну под контроль, злоупотребляя доверием императора. Странствующий герой Чжао Хуайань сражается с лидером Восточного бюро, побеждает его и вешает, предупреждая других коррумпированных чиновников. Тогда на героя открывают охоту все силы Империи. Сможет ли он выжить, найти союзников и уничтожить злодеев, вернув в страну вечное благоденствие?
Согласно древней легенде, каждые 60 лет сильнейшая песчаная буря смывает песок, под которым спрятан Золотой город, полный сокровищ. В ожидании бури в гостинице Врата Дракона собирается разномастная компания охотников за сокровищами Золотого города. Тут и император одной из китайских провинций и тайный министр другой провинции и две банды наемных убийц. Все они жаждут завладеть сокровищами, а ситуация усложняется тем что кое у кого из постояльцев отеля есть личные счеты друг к другу. Приключения начинаются!