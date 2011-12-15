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Врата дракона Врата дракона
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Long men fei jia

Врата дракона, 2011

2011 / Китай
6.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Восточное и Западное бюро евнухов берет страну под контроль, злоупотребляя доверием императора. Странствующий герой Чжао Хуайань сражается с лидером Восточного бюро, побеждает его и вешает, предупреждая других коррумпированных чиновников. Тогда на героя открывают охоту все силы Империи. Сможет ли он выжить, найти союзников и уничтожить злодеев, вернув в страну вечное благоденствие? 

  • Фильм является ремейком картины 1966 года «Таверна у Врат дракона» и ее продолжения 1992 года «Новая таверна у Врат дракона», хотя его действие происходит спустя три года после событий этих лент. 
  • До того, как Джет Ли был подписан на главную роль Чжоу Хуайаня, она была предложена Донни Йену, сыгравшему героя в предыдущей части, но тот отказался, так как не желал сниматься в сиквелах или ремейках своих предыдущих фильмов.
  • Джет Ли получил за участие в фильме гонорар в размере 12 миллионов долларов. Он согласился на роль, так как это был первый фильм в жанре уся, снятый в 3D, и актеру было интересно, как далеко эта технология сможет зайти в его любимом жанре. 
  • Специально для съемок в Китай был приглашен Чак Комиски, супервайзера по визуальным эффектам, работавший над фильмом Джеймса Кэмерона «Аватар». Он возглавил команду 3D-специалистов из Китая, Кореи, Сингапура и Испании. 

Согласно древней легенде, каждые 60 лет сильнейшая песчаная буря смывает песок, под которым спрятан Золотой город, полный сокровищ. В ожидании бури в гостинице Врата Дракона собирается разномастная компания охотников за сокровищами Золотого города. Тут и император одной из китайских провинций и тайный министр другой провинции и две банды наемных убийц. Все они жаждут завладеть сокровищами, а ситуация усложняется тем что кое у кого из постояльцев отеля есть личные счеты друг к другу. Приключения начинаются!

6.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 20 февраля 2013
Премьера онлайн 25 июня 2013
Премьера в мире 15 декабря 2011
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Каскад
Бюджет $35 000 000
Режиссер
Цуй Харк
Цуй Харк
В ролях
Джет Ли
Джет Ли
Чжоу Сюнь
Чэнь Кунь
Квай Луньмэй
Квай Луньмэй
Юйчунь Ли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Врата дракона 7 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Странный трейлер
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