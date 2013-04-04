Парк Юрского периода, 1993

Экспансивный богач и профессор уговаривает пару ученых-палеонтологов приехать на остров у побережья Коста-Рики, где он устроил реликтовый парк. В парке этом водятся древние динозавры, которые по его идее и должны стать гвоздем программы нового аттракциона. До открытия остается несколько дней, а продажный работник, пытаясь продать зародышей ящеров налево, нарушает систему охраны, что в комплексе с грозовым ливнем приводит к выходу доисторических чудовищ на волю, где они действуют в соответствии со своими инстинктами...