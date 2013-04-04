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Парк Юрского периода Парк Юрского периода
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Jurassic Park

Парк Юрского периода, 1993

1993 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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В надежде успокоить умы инвесторов Джон Хаммонд, дальновидный предприниматель и основатель биоинженерной компании InGen, вызывает трех экспертов, чтобы они стали свидетелями первого в истории заповедника динозавров. Там, на изолированном острове Исла-Нублар, восторг посетителей скоро превращается в чистый ужас, когда палеонтолог доктор Алан Грант, палеоботаник доктор Элли Сэттлер и циничный математик доктор Ян Малкольм встречаются лицом к лицу с этими свирепыми первобытными рептилиями, когда неисправность выпускает их на свободу…

  • Премьера фильма и возросшая на ее фоне популярность книги вызвали в Соединенных Штатах такой интерес к изучению динозавров, что в местных университетах на факультетах палеонтологии произошел небывалый скачок числа студентов. 
  • Время от времени аниматроник тираннозавра Рекса выходил из строя из-за дождя: он неожиданно включался и до смерти пугал членов съемочной группы. Продюсер Кэтлин Кеннеди вспоминает: «Сначала мы не знали, что происходит, а потом понимали, что это просто дождь. Можно было услышать, как люди вокруг начинают кричать».
  • В 2005 году палеонтолог Мэри Швейцер обнаружила кровяные тельца тираннозавра Рекса, что означает, что клонирование динозавров однажды может стать реальностью.

Экспансивный богач и профессор уговаривает пару ученых-палеонтологов приехать на остров у побережья Коста-Рики, где он устроил реликтовый парк. В парке этом водятся древние динозавры, которые по его идее и должны стать гвоздем программы нового аттракциона. До открытия остается несколько дней, а продажный работник, пытаясь продать зародышей ящеров налево, нарушает систему охраны, что в комплексе с грозовым ливнем приводит к выходу доисторических чудовищ на волю, где они действуют в соответствии со своими инстинктами...

8.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 4 апреля 2013
Премьера в мире 9 июня 1993
Возраст 6+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Сэм Нил
Сэм Нил
Лoра Дерн
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Ричард Аттэнборо
Джозеф Маццелло
Джозеф Маццелло
Все актеры и съемочная группа
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