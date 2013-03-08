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Я очень возбужден Я очень возбужден
Киноафиша Фильмы Я очень возбужден
Los amantes pasajeros / I'm So Excited

Я очень возбужден, 2013

2013 / Испания
6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

События происходят на борту самолета, в котором обнаружена неисправность. В любой момент воздушное судно может потерять управление и обрушится на землю. Экипаж старается не показывать волнения, пассажиры тоже безуспешно пытаются оставаться спокойными, но все действующие лица по-настоящему взбудоражены. Никто не знает, чем закончится страшный полет.

  • Сложные отношения персонажей, в том числе однополые, стали своеобразной отличительной чертой фильмов Альмодовара.
  • Паз Вега, исполнившая одну из ключевых ролей, известна по роли в фильме «Поговори с ней».
  • Бланка Суарес знакома многим зрителям по триллеру «Кожа, в которой я живу».
  • В течение всего фильма можно заметить разные отсылки к вселенной Альмодовара. Название самолета, Чавела Бланка, намекает на друга и любимого исполнителя режиссера – Чавеле Варгасу – и одному из близких людей, умершей Бланке Санчес.
  • Как и в большинстве других проектах Педро, в эпизодической роли появляется его брат Августин, также выступающий продюсером киноленты. Он получил роль диспетчера вышки аэропорта в финальных сценах.
  • Это седьмой раз, когда Педро Альмодоваро работает с Антонио Бандерасом.

Рейс лайнера, совершающего перелет в Мексику, начался как обычно: пассажиры пристегнули ремни, а командир корабля, включив автопилот, спокойно уснул. Но прямо над океаном оказалось, что самолет неисправен, исчезает интернет, и все гаджеты разом выходят из строя. Всех охватывает страх, ужас, отчаяние. Беспомощные пассажиры и экипаж, оказавшись пред лицом гибели, наконец-то должны стать сами собой. Так что несчастным на борту падающего самолета не остается ничего, как только петь и танцевать вслед за веселыми стюардами.

6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 23 мая 2013
Премьера в мире 8 марта 2013
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Паз Вега
Паз Вега
Бланка Суарес
Бланка Суарес
Уго Силва
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я очень возбужден 8 постеров
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Я очень возбужден
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Продуманно-безбашенное и теплое кино, так ладно скроенное, что пролетает легко и весело, и вспоминается с удовольствием.
Дубляж вот только… Читать дальше…
BliK 2 апреля 2015, 12:51
О Боги, неужели вы и правда ходите на фильмы из-за звезд, несчастные?
Да, и те кто пишет комментарии типа "фу, гейское кино" - зачем вы… Читать дальше…
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