Я очень возбужден, 2013

События происходят на борту самолета, в котором обнаружена неисправность. В любой момент воздушное судно может потерять управление и обрушится на землю. Экипаж старается не показывать волнения, пассажиры тоже безуспешно пытаются оставаться спокойными, но все действующие лица по-настоящему взбудоражены. Никто не знает, чем закончится страшный полет.
Рейс лайнера, совершающего перелет в Мексику, начался как обычно: пассажиры пристегнули ремни, а командир корабля, включив автопилот, спокойно уснул. Но прямо над океаном оказалось, что самолет неисправен, исчезает интернет, и все гаджеты разом выходят из строя. Всех охватывает страх, ужас, отчаяние. Беспомощные пассажиры и экипаж, оказавшись пред лицом гибели, наконец-то должны стать сами собой. Так что несчастным на борту падающего самолета не остается ничего, как только петь и танцевать вслед за веселыми стюардами.
Дубляж вот только… Читать дальше…
Да, и те кто пишет комментарии типа "фу, гейское кино" - зачем вы… Читать дальше…