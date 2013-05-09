Небольшой американский городок потрясен зверским убийством трех детей. Трех подростков обвиняют в этом злодеянии, всего лишь на том основании, что они носят длинные волосы, черную одежду и слушают «сатанинскую» музыку. Только один человек в городе встает на их защиту — адвокат Рон Лакс. Он всеми силами борется против предубеждений и пытается спасти три невинные жизни.
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|B-15
|5 июня 2014
|Нидерланды
|24 октября 2014
|Новая Зеландия
|18 сентября 2014
|Перу
|9 мая 2013
|США
|1 мая 2014
|Сингапур
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|15
|14 ноября 2014
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|PG12
Ты реально все это сам писал?✊