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Постер фильма Узел дьявола
6.1
Узел дьявола - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Узел дьявола
6.1

Узел дьявола

, 2013
Devil's Knot
США / триллер, драма, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Узел дьявола
6.1
Узел дьявола - Трейлер 2
Узел дьявола  Трейлер 2

О фильме

Небольшой американский городок потрясен зверским убийством трех детей. Трех подростков обвиняют в этом злодеянии, всего лишь на том основании, что они носят длинные волосы, черную одежду и слушают «сатанинскую» музыку. Только один человек в городе встает на их защиту — адвокат Рон Лакс. Он всеми силами борется против предубеждений и пытается спасти три невинные жизни.

В ролях

Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Pam Hobbs
Колин Ферт
Колин Ферт
Ron Lax
Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Джудд Лорманд
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Стивен Мойер
Стивен Мойер
Элиас Котеас
Элиас Котеас
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Terry Hobbs
James Hamrick
Damien Echols
Seth Meriwether
Jason Baldwin
Кристофер Хиггинс
Jessie Misskelley
Режиссер Атом Эгоян
Сценарист Скотт Дерриксон, Пол Харрис Бордман, Mara Leveritt
Композитор Майкл Данна
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 12 декабря 2016
Премьера в мире 9 мая 2013
Дата выхода
8 сентября 2013 Россия Люксор 16+
24 октября 2014 Австралия
9 мая 2013 Бразилия
13 июня 2014 Великобритания
24 июля 2015 Венесуэла
3 октября 2013 Германия
5 июня 2014 Греция
13 июня 2014 Ирландия 15A
18 июля 2014 Испания
8 мая 2014 Италия
8 сентября 2013 Казахстан
24 января 2014 Канада
10 июля 2014 Македония
18 сентября 2014 Мексика B-15
5 июня 2014 Нидерланды
24 октября 2014 Новая Зеландия
18 сентября 2014 Перу
9 мая 2013 США
1 мая 2014 Сингапур PG13
8 сентября 2013 Украина
12 марта 2014 Филиппины
5 июня 2014 Швейцария
13 ноября 2014 Южная Корея 15
14 ноября 2014 Япония PG12
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $2 033 154
Производство Worldview Entertainment, Clear Pictures Entertainment
Другие названия
Devil's Knot, Condenados, El nudo del diablo, Condenados (Devil's Knot), Ďáblův uzel, Đavolov čvor, Devil's Knot - Fino a prova contraria, Devil's Knot - Os Condenados, Diabelska przełęcz, Diablov uzol, Hudicev vozel, Im Schatten der Wahrheit, Les 3 crimes de West Memphis, Noeud du diable, Nút Thắt Của Quỷ, Ördöglakat, Sem Evidências, Şeytan Düğümü, Ta desma tou Diavolou, Tajna jezera Devil's Den, Τα δεσμά του διαβόλου, Дяволски възел, Узел дьявола, デビルズ・ノット, 魔谷奇案, 魔鬼绳结, The Devil's Knot

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
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Трейлеры фильма

Все трейлеры
Узел дьявола - Трейлер 2
Узел дьявола Трейлер 2
Узел дьявола - Трейлер
Узел дьявола Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Узел дьявола

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:53
Отзывы дают смешанный образ: история вызывает интерес, но подана как документалка, что делает фильм поверхностным; важные детали не раскрыты, финал сжат. Актерская игра не запомнилась; музыка передает тоску и задаёт настроение. Сильные стороны — идея сюжета и музыкальное оформление; слабые — проработка персонажей и документальный стиль. Фильм подойдет тем, кто ищет документальную подачу и атмосферу, а также ценит музыку; для других это может быть требовательным.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

fanbunga 20 февраля 2016, 23:04
Впечатления от фильма, как от чтения журналисткой статьи. История потрясает, а перечитывать не захочется. В смысле пересматривать, т.к. это не кино.… Читать дальше…
Toporock 20 февраля 2016, 23:04
Цитата (peacefrog, 01/06/2014 - 23:02:19):

Ты реально все это сам писал?✊
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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