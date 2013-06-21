Девочка-подросток Люси больше похожа на мальчишку своей мужской стрижкой и манерой поведения. Она любит отца, но тот часто уезжает на работу в Канаду. С матерью у Люси также хорошие отношения, и та даже доверяет дочери, несмотря на совсем еще юный возраст, водить автомобиль.

Между тем, возраст Люси постепенно оказывает решающее влияние на ее поведение, в юной девушке пробуждается сексуальность, что влечет желание отрастить волосы, начать пользоваться косметикой и научиться покорять сердца парней. Кроме того, Люси начинает замечать проблемы в отношениях ее родителей, и она понимает, что отец не случайно подолгу пропадает вдали от жены, а та, в свою очередь, совсем не скучает по мужу.