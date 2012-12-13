Вместе с Джереми Айронсом создатели этого документального фильма изучают опасность загрязнения земли, воздуха и воды отходами и влияние этого загрязнения на пищевую цепочку и окружающую среду. Лента раскрывает удивительные факты, касающиеся серьезной угрозы нашему здоровью. Она построена в форме глобального разговора между Джереми Айронсом и жителями нашей планеты — от Исландии до Индонезии. Среди собеседников — ученые, политики и простые люди, чье здоровье и образ жизни пострадали от проблемы загрязнения окружающей среды отходами. С точки зрения визуального и эмоционального восприятия лента, связывающая истории из жизни и политические «тревожные звонки», представляется одновременно ужасной и прекрасной. Но завершается она посланием надежды. Фильм показывает, что опасности можно избежать с помощью развития долгосрочных проектов, которые помогут создать больше рабочих мест в области переработки отходов.

