Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мусор
Постер фильма Мусор
Постер фильма Мусор
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Мусор

Мусор

Trashed 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вместе с Джереми Айронсом создатели этого документального фильма изучают опасность загрязнения земли, воздуха и воды отходами и влияние этого загрязнения на пищевую цепочку и окружающую среду. Лента раскрывает удивительные факты, касающиеся серьезной угрозы нашему здоровью. Она построена в форме глобального разговора между Джереми Айронсом и жителями нашей планеты — от Исландии до Индонезии. Среди собеседников — ученые, политики и простые люди, чье здоровье и образ жизни пострадали от проблемы загрязнения окружающей среды отходами. С точки зрения визуального и эмоционального восприятия лента, связывающая истории из жизни и политические «тревожные звонки», представляется одновременно ужасной и прекрасной. Но завершается она посланием надежды. Фильм показывает, что опасности можно избежать с помощью развития долгосрочных проектов, которые помогут создать больше рабочих мест в области переработки отходов.
Мусор - трейлер с закадровым переводом
Мусор  трейлер с закадровым переводом
Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 13 декабря 2012
Дата выхода
18 июля 2013 Россия P&I Films 12+
18 июля 2013 Беларусь
18 июля 2013 Казахстан
14 декабря 2012 США
18 июля 2013 Украина
13 декабря 2012 Франция
Производство Blenheim Films
Другие названия
Trashed, Reostatud, TRASHED ゴミ地球の代償, Weggeworfen - Trashed, Мусор
Режиссер
Кандида Брэди
В ролях
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мусор
Дом. История путешествия 8.0
Дом. История путешествия (2009)
Реальная цена моды 7.5
Реальная цена моды (2015)
Кровь на твоем мобильнике 7.1
Кровь на твоем мобильнике (2010)
Беги, Лола, беги 7.6
Беги, Лола, беги (1998)
Музей Прадо: Коллекция чудес 7.0
Музей Прадо: Коллекция чудес (2019)

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Несмотря на документальность, фильм смотрится очень живо, если изначально настроиться на то, что тебя полтора часа будут совать носом в вонючую жижу… Читать дальше…
Трейлеры фильма Все трейлеры
Мусор - трейлер с закадровым переводом
Мусор Трейлер с закадровым переводом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше