Поймай толстуху, если сможешь, 2013

Главный герой Сэнди Паттерсон покупает по телефону защиту от кражи личных данных у Дианы, которая оказывается мошенницей, и раскрывает ей всю свою личную информацию. Вскоре Сэнди понимает, что на его кредитной карте больше не осталось денег, а позже героя арестовывают за то, что он пропустил заседание суда. В полицейском участке детектив Рейли определяет, что Диана украла личность Сэнди и воспользовалась ей для покупки наркотиков. В ярости Сэнди сбегает из участка и пускается в погоню за преступницей, чтобы найти и покарать ее, но, догнав незадачливую мошенницу, он неожиданно проникается к ней симпатией…