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Поймай толстуху, если сможешь Поймай толстуху, если сможешь
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Identity Thief

Поймай толстуху, если сможешь, 2013

2013 / США
7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой Сэнди Паттерсон покупает по телефону защиту от кражи личных данных у Дианы, которая оказывается мошенницей, и раскрывает ей всю свою личную информацию. Вскоре Сэнди понимает, что на его кредитной карте больше не осталось денег, а позже героя арестовывают за то, что он пропустил заседание суда. В полицейском участке детектив Рейли определяет, что Диана украла личность Сэнди и воспользовалась ей для покупки наркотиков. В ярости Сэнди сбегает из участка и пускается в погоню за преступницей, чтобы найти и покарать ее, но, догнав незадачливую мошенницу, он неожиданно проникается к ней симпатией… 

  • Изначально роль мошенницы Дианы, доставшаяся Мелиссе Маккарти, была написана для мужчины. Джейсон Бейтман настоял на изменении роли после того, как увидел актерскую игру Маккарти в фильме «Девичник в Вегасе». 
  • Бен Фальконе, служащий на стойке регистрации мотеля в Джорджии, говорит Сэнди, что «ему следует лучше относиться к своей жене, иначе это сделает кто-то другой». Шутка в том, в реальной жизни Фальконе является мужем Мелиссы Маккарти.
  • Одна из песен, которую Диана поет в арендованной машине Сэнди в начале фильма, – «Barracuda» певицы Heart. Эта песня звучит в фильме «Ангелы Чарли», в частности, в сцене, где ангелы встречают офисного менеджера Дорис в исполнении Маккарти. 

История о человеке, у которого украли документы, удостоверяющие его личность, и к чему это привело.

7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 21 марта 2013
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 7 февраля 2013
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Сет Гордон
Сет Гордон
В ролях
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Дженезис Родригез
Дженезис Родригез
Аманда Пит
Аманда Пит
Джон Фавро
Джон Фавро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поймай толстуху, если сможешь 5 постеров
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Поймай толстуху, если сможешь

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Блииин эта КОМЕДИЯ ПРОСТО АДСКИ РЖАЧНАЯ , с*ка я просто валялся на полу от смеха как и весь зал )))))))) Я давно не видел такого , что бы… Читать дальше…
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
"Поймай толстуху, если сможешь"

Ох уж эти локализаторы... Вешать за такое надо.
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