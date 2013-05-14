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Улыбайся Улыбайся
Киноафиша Фильмы Улыбайся
Gaigimet

Улыбайся, 2012

2012 / Грузия / Франция / Люксембург
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Десять женщин, семь из которых очень бедны, отчаянно борются за первенство на конкурсе красоты для матерей, имеющих более трех детей. В награду победительница получит квартиру и 25000 долларов.
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 14 мая 2013
Премьера в мире 14 мая 2013
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Русудан Чкония
В ролях
Эка Картвелишвили
Шорена Бегашвили
Мока Чичуа
Лела Метревели
Ия Нинидзе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Улыбайся 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
BliK 2 апреля 2015, 12:51
Довольно затянутое начало, фильм не самый радостный и снят в мрачных тонах, как-будто в подземелье. Однако конец окупает многое. Тонко переданы… Читать дальше…
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