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Улыбайся
Gaigimet
Улыбайся, 2012
2012 / Грузия / Франция / Люксембург
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7.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
комедия
драма
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О фильме
Десять женщин, семь из которых очень бедны, отчаянно борются за первенство на конкурсе красоты для матерей, имеющих более трех детей. В награду победительница получит квартиру и 25000 долларов.
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7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2012
Премьера в России
14 мая 2013
Премьера в мире
14 мая 2013
Возраст
18+
Прокатчик
ПРОвзгляд
Режиссер
Русудан Чкония
В ролях
Эка Картвелишвили
Шорена Бегашвили
Мока Чичуа
Лела Метревели
Ия Нинидзе
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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Отзывы о фильме
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BliK
2 апреля 2015, 12:51
Довольно затянутое начало, фильм не самый радостный и снят в мрачных тонах, как-будто в подземелье. Однако конец окупает многое. Тонко переданы…
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