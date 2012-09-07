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The Place Beyond the Pines

Место под соснами, 2012

2012 / США
7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Люк – профессионал в области мотогонок. Он живет одним днем, на жизнь зарабатывает каскадером в цирке и предпочитает не задумываться ни о прошлом, ни о будущем. Но однажды, вернувшись в родной город, он заходит в гости к Ромине, своей бывшей девушке. Так он узнает, что год назад стал отцом. Это меняет взгляды главного героя и заставляет его пересмотреть свои приоритеты. У Люка не было отца, а теперь ему предоставился шанс воспитать своего сына. Чтобы обеспечить мальчику нормальную жизнь, молодой человек готов на все, даже на участие в ограблении банка.

  • Большинство эпизодов были сняты в штате Нью-Йорк, город Скенектади. Именно от него произошло название фильма: с языка могавков Скенектади переводится как «за сосновыми равнинами».
  • Метод, который использовали при ограблении персонажи Райана Гослинга и Бена Мендельсона, существует на самом деле и успешно применялся Карлом Гугасяном более тридцати лет.
  • Дерек Чианфранс, режиссер и соавтор, рассказывал, что спонсоры согласились на финансирование фильма при условии сокращения 160-страничного сценария до 120 страниц. Он уменьшил шрифт и увеличил поля, не удалив ни слова, таким образом выполнив требование.

Добро и зло под масками друг друга.

Профессиональный мотогонщик Люк вынужден грабить банки, чтобы содержать новорожденного сына. Однажды на его пути встает недобросовестный полицейский. Их столкновение перерастает в жестокое противостояние, которому суждено затянуться на десятилетия.

7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 апреля 2013
Премьера в мире 7 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Дерек Сиенфрэнс
Дерек Сиенфрэнс
В ролях
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Ева Мендес
Ева Мендес
Грета Гервиг
Грета Гервиг
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Балтика
21:30 от 450 ₽
Бульвар
20:40 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Словосочетание «место под соснами» – это вольный перевод названия городка Скенектади в штате Нью-Йорк, где, собственно, и разворачивается действие фильма: на языке ирокезского племени могавков (мохоков) «скенектади» означало что-то вроде «места за сосновыми равнинами». Но по большому счету, картина должна была бы называться «Отец и сын». Трюкач-мотогонщик узнаёт о том, что у него есть годовалый сын, и ради сына остается в городке, откуда…
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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Хотел написать рецензию, ибо всегда готов поддерживать "арткино", тем более такого уровня, тем более с такими актерами. Да протрезвел. В… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилась та часть фильма, которая с Гослингом. Она теплая, в ней есть надежда. Увы, надежда разбивается всмятку, и дальше кино просто давит,… Читать дальше…
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Балтика Сходненская
2D
21:30 от 450 ₽
Бульвар Бульвар Дмитрия Донского
2D
20:40 от 350 ₽
Вымпел Бабушкинская
2D
20:35 от 300 ₽
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