Место под соснами, 2012

Люк – профессионал в области мотогонок. Он живет одним днем, на жизнь зарабатывает каскадером в цирке и предпочитает не задумываться ни о прошлом, ни о будущем. Но однажды, вернувшись в родной город, он заходит в гости к Ромине, своей бывшей девушке. Так он узнает, что год назад стал отцом. Это меняет взгляды главного героя и заставляет его пересмотреть свои приоритеты. У Люка не было отца, а теперь ему предоставился шанс воспитать своего сына. Чтобы обеспечить мальчику нормальную жизнь, молодой человек готов на все, даже на участие в ограблении банка.